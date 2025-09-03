「都市対抗野球、ＥＮＥＯＳ６−２ＪＲ西日本」（２日、東京ドーム）

１回戦３試合が行われ、ＥＮＥＯＳ（横浜市）がＪＲ西日本（広島市）を下し２回戦に進んだ。今秋ドラフト候補に挙がる右の強打者・村上裕一郎外野手（２４）が、補強選手として出場した元巨人、楽天の高田萌生投手（２７、ショウワコーポレーション）から２点適時打を放った。西部ガス（福岡市）は日立製作所（日立市）に完封勝利。日本製鉄鹿島（鹿嶋市）はＪＲ北海道クラブ（札幌市）にサヨナラ勝利した。

二塁に到達すると、苦しみから解き放たれたように両手を上げた。３打席目まで無安打だった中、村上が“元プロ撃ち”でダメ押しの一打だ。

４−１の八回無死一、二塁。宮沢健太郎監督（４５）からは「打たせるからな」と送り出され「前に飛ばすことだけを考えました」と腹をくくった。１ボールから高田が投じた外角高めスライダーに対応し、右中間フェンス手前まで運ぶ２点適時二塁打。視察した巨人・榑松スカウトディレクターは「ちゃんとコンタクトして、あそこまで飛ばす力は魅力。社会人トップクラス」と評価した。

大会直前は不振に苦しみ「初めて不安だった」と吐露。そんな時に０８年の優勝経験者である指揮官に声をかけられたという。「『自分も大会前に全く打てなかったけど、最終的には首位打者を取れた』と言われて気持ちが楽になった。次も打ちたい」。３年ぶりの日本一へ、この一打から波に乗る。