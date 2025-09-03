「ロッテ６−８日本ハム」（２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

楽勝ムードが一転、冷や汗をかいた。日本ハムは七回表まで８−０の大量リードが、終わってみれば２点差の辛勝。「２−０のいいゲームでしたね…って思えば楽でしょ」。開口一番、新庄剛志監督もジョーク交じりに苦笑した。

七回にエース伊藤大海投手の２ラン被弾を皮切りに、継投に入った八回にロッテの猛反撃にあった。連打などで４点を返されて６−８とされ、なお２死満塁。長打なら逆転を食らう場面で、何とか４番手の上原が上田を遊ゴロに仕留め、事なきを得た。

打線は７試合ぶりの２桁安打。三回に水谷瞬の先制中越え適時二塁打など長打４本でたたみかけて一挙５得点。さらに六回に水谷の適時打や重盗で奪った３点が結果的に効いた。指揮官は「（ロッテは）やっぱり勢いがありますね。（前カードの）ソフトバンクさんにいい勝ち方をしていたので、すんなりとは終わらないと思っていたので、ダブルスチールで１点でも多く取っておこうと」。攻め手を緩めなかったことが生きた。

連敗を２で止めて、勝負の９月を白星発進。２適時打の水谷は「いい仕事ができた。打線としてはチャンスの場面でつながってというところができたのは、いいスタートが切れたのでは」とうなずいた。「いや、いいゲームでしたよ。この緊張感がまた成長につながるので」と新庄監督。どんな展開も糧にして、首位に食らいついていく。