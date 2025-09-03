「Ｕ１８アジア選手権壮行試合、高校日本代表４−３沖縄県高校選抜」（２日、沖縄セルラースタジアム那覇）

野球のＵ−１８Ｗ杯に出場する高校日本代表は２日、沖縄セルラースタジアム那覇で沖縄県高校選抜と壮行試合を行った。２年生で唯一代表入りを果たした沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉良丞投手が先発して日の丸デビュー。相手打線に沖縄尚学メンバーが６人並ぶ中、２回３安打無失点と好投して地元の高校野球ファンを魅了した。

日の丸のユニホームをまとった琉球のヒーローがマウンドに上がると、場内のファンから大歓声が上がった。末吉は堂々と腕を振り、上々の代表デビューを遂げた。

初回２死二塁では今夏甲子園でバッテリーを組んだ沖縄尚学・宜野座恵夢捕手（３年）と対戦。互いの手の内を知り尽くした中、外角直球で空振り三振に切った。二回も無失点に抑え、ともに夏の甲子園優勝をつかんだ沖縄尚学メンバー６人が並んだ中で４奪三振をマーク。二枚看板で聖地を沸かせ、沖縄県高校選抜の先発で２回１／３を２失点だった新垣有絃投手（２年）にも投げ勝った。

「投げ負けない気持ちをしっかり持って」と意気込んでいたとおりの投球を披露。試合後は笑顔で新垣有と言葉を交わした。世界一を目指す戦いは５日に開幕。再び栄冠をつかみ取る。