À¤Î¦Åìµþ¡¡ÆüËÜÂåÉ½ÄÉ²ÃÈ¯É½¡¡¶ÍÀ¸¾Í½¨¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤âÂåÉ½Æþ¤êÁíÀª£¸£°¿Í¤Ë¡¡¹â¹»À¸¡¦À¶¿å¶õÄ·¡õµ×ÊÝÑÛ¤¬½é
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡Ê£±£³Æü³«Ëë¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÎÂåÉ½¤òÄÉ²Ã¤ÇÈ¯É½¤·¡¢ÁíÀª£¸£°¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¡Ê£±£°ÉÃ£°£°¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢¼éÍ´ÍÛ¡ÊÂçÅìÂç¡Ë¡¢¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤À¤Ã¤¿£²Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾ÞÃæ¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¤Ï£¶Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÌøÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¢£··î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç£±£°ÉÃ£°£°¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¹â¹»£²Ç¯À¸¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·¡Ê¤½¤é¤È¡Ë¡áÀÐÀî¡¦À±ÎÇ¹â¡á¤Ïº®¹ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡££²¿Í¤ÏÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£½÷»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤¬½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤·¤¿ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î»³ºê°ìÉ§¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤ë¡£