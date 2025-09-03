¿ÊÂà¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¼óÁê¡ÄÀÐÇË»á¤¬µõµ¶ÀâÌÀ¡¡ÆÉÇä¡ÖÂà¿Ø¡×ÊóÆ»¤ò¸¡¾Ú
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï£··î£²£³ÆüÍ¼´©¤È¹æ³°¡¢£²£´ÆüÄ«´©¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬Âà¿Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸íÊó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èºà¥á¥â¤ÎÀººº¤äÃ´Åöµ¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð°Þ¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢¼óÁê¤ÏÂà¿Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼þÊÕ¤ËÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¡¢¤½¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆËÝ°Õ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤â¤È¤ËÂà¿Ø°Õ¸þ¤òÊóÆ»¤·¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼¤á¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÊÂà¤Ë´Ø¤¹¤ë¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹À¯¼£Éô¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÎÎôÀª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£··îÃæ½Ü¤«¤é¡¢Í¿ÅÞ¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¼óÁê¤Î¿ÊÂà¤ò½ä¤ë¼èºà¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Î¿ÊÂà¤Ï¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ä³°¸ò¤ò´Þ¤à¹ñÀ¯±¿±Ä¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢À¯¼£Éô¤Ï¡¢Â¦¶á¤ä¼óÁêÈë½ñ´±¤é¼þÊÕ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼óÁêËÜ¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¼¡¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±ÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡¡¼óÁê¤¬¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»²±¡ÁªÅê³«É¼Æü¤Î£··î£²£°Æü¸á¸å£±»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£Èó²þÁªµÄÀÊ¤ò´Þ¤á¤ÆÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ç£µ£°µÄÀÊ°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«¤é¤¬Äê¤á¤¿¡ÖÉ¬Ã£ÌÜÉ¸¡×¤ËÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼¡¡×¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿È¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢ÍâÆü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤É¤¦È¯¸À¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¼¤á¤ë¤È¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¼¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¡£²¶¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢À¯¸¢¤òÊü¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÆâÀ¯¤â³°¸ò¤âº®Íð¤¹¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¼¡¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ØÀÇ¸«ÆÏ¤±¤ë¡×
¡¡³«É¼¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç½Ð±é¤·¤¿£²£°ÆüÌë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤é¤Ê¤¤¡¢º®Íð¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¤¤«¤Ï¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Â³Åê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¤Î³ÆÅÞ³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Ï£²£±Æü¸áÁ°¤À¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï·×£´£·µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ç½é¤á¤Æ½°»²¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡Áªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¼óÁê¤Ï£²£±Æü¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¡¢¡Ö£´£°µÄÀÊÂæ¸åÈ¾¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡££µ£°µÄÀÊ¤ËÇ÷¤ëµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â³Åê¤Ë·¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁíºÛµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤À¡£ÀÖ¿´Êó¹ñ¤Î»×¤¤¤Ç¹ñÀ¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎËµ¤é¤Ç¡¢¼óÁê¤é¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤Ï¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÚ¸¶À¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï£²£±Æü¡¢»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¸å¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼þÊÕ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï½°±¡Áª¡¢ÅìµþÅÔµÄÁª¡¢»²±¡Áª¤Ç£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿ÆüÊÆ¶¨µÄ¤Ë¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿ÃÊ³¬¤ÇÂà¿Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼þ°Ï¤ËÌÀ¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£²ÆüÌë¤Î¤³¤È¤À¡£ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤¬´ØÀÇ¤ò½ä¤ë³ÕÎ½¶¨µÄ¤Î¤¿¤áË¬ÊÆ¤·¡¢¸ò¾Ä¤Ï»³¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢ÀÖÂô»á¤Î¸ò¾Ä¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¸ò¾ÄÃæ¤Ë¡Ø¼¤á¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é²¶¤ÏÂ³¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¼¤á¤í¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¼¤á¤ë¡£¡Ê»²±¡ÁªÇÔËÌ¤Î¡ËÀÕÇ¤¤Ï¼è¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¹ñ±×¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤À¤±¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âà¿Ø¤ØÃÊ¼è¤ê
¡¡¼óÁê¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢£¸·î£¶¡¢£¹Æü¤Î¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Î¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×¡¢Àï¸å£¸£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë£±£µÆü¤Î¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¼óÁê¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡££¸·î£²£°¡Á£²£²Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂè£¹²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡×¡Ê£Ô£É£Ã£Á£Ä£¹¡Ë¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¡¢¡Ö£Ô£É£Ã£Á£Ä¤Ï²¶¤¬¤ä¤ë¤è¡£¤â¤¦¼¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¸å¤À¤±¤É¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢Âà¿Ø¤Î°Õ¸þ¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÎÃÊ¼è¤ê¤â¼þ°Ï¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£··î£²£³Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¡¢¿ûµÁ°Î¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¤Î£³»á¤È¤Î²ñ¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÁê¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤ò£³»á¤ËÅÁ¤¨¤ë¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤À¤«¤éµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜ»æ¤Ï£²£³ÆüÄ«´©¤Ç¡Ö¼óÁê¡¢¶á¤¯¿ÊÂàÈ½ÃÇ¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¡Ö¼óÁê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò½ä¤ëÆüÊÆ¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¶á¤¯¿ÊÂà¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ«´©¤òÆÉ¤ó¤À¼óÁê¤Ï£²£³ÆüÄ«¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÅÞÆâ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¼þÊÕ¤Ë¸ì¤ê¡¢µ»ö¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¡£Æ±Æü¸áÁ°£¹»þ¤¹¤®¤Ë¤Ï¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢¡Ö¸ò¾Ä·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê¿ÊÂà¤Î¡ËÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈËÜ»æÊóÆ»¤òÇ§¤á¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿£²£³ÆüÄ«¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤È¤Î¸ò¾ÄÂÅ·ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ»æ¤Ï¡¢¼óÁê¤Ë¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò²þ¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼óÁê¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âà¿Ø¤Î°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¼óÁê¤¬Âà¿Ø°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡££²£²ÆüÌë¤È£²£³ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¼óÁê¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ»æ¤â£²£³ÆüÍ¼´©¤È¹æ³°¤Ç¡¢¡ÖÀÐÇË¼óÁêÂà¿Ø¤Ø¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£Êó¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼óÁêÂ¦¤Ë¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¼óÁêËÜ¿Í¤ÎÁÛÄê¤è¤êÁá¤¯¼°Õ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼óÁê¤ÏÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ»æ¤¬Âà¿Ø°Õ¸þ¤òÊóÆ»¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£²£³Æü¸á¸å¡¢£³¿Í¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤È¤Î²ñÃÌ¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤ò¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ß¤Ç¼°Õ¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ï¡ÖÀÐÇË¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¼«È¯Åª¤Ê¼Ç¤¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼óÁê¤ÏÊÖÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö»ä¤Î½Ð½è¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¡¢ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤ËÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡£²£³ÆüÌë¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´ØÀÇ¤â¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢£¸·î¤Ë¤âÆüÄø¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤ê¡¢Á°Æü¤ÎÈ¯¸À¤òËÝ¤¹¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£ËÜ»æÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ»ö¤ò½ñ¤«¤ì¤ë¤È¡¢²¶¤âÇ³¤¨¤ë¡£¤â¤¦¼¤á¤Ê¤¤¤¾¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Ø¸íÊó¤À¡£²¶¤Ï¼¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼þÊÕ¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³ÅêÍýÍ³¤ò³ÈÂç
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Î¸¡¾Ú¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤¬Æü¡¹ÍÉ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¼å²»¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï»²±¡ÁªÅê³«É¼Á°¤Î£··î£±£´Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¬¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤é¡¢ÌîÅÞÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬£µ£°µÄÀÊ¤ò³ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Âà¿Ø¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢£±£µÆü¤Ë¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¡¢Í¾Íµ¤Ç£µ£°µÄÀÊ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤È¤Ï¡£¡Ê¿ÊÂà¤Ï¡Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥È¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¡££±£·Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊÀ¯¸¢¤ò¡ËÊü¤êÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø»´ÇÔ¤·¤¿¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ù¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤Ï³Ú¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÍÉ¤ì¤ë¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤¬Â³Åê¤ÎÍýÍ³¤Ë·Ç¤²¤ëÀ¯ºö²ÝÂê¤â¡¢Æü¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤ÏÅö½é¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£¸·î£¸Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¤Ï¡Ö´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¹ç°Õ¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñÆâÂÐºö¤ò´Þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö¹ñÌ±À¤ÏÀ¤È²æ¤¬ÅÞ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°ìÃ×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÁí¹çÅª¤ËÆ§¤Þ¤¨¡ÊÀÕÇ¤¤ò¡ËÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£