¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡¦¹â¶¶Íõ¡¡£²£´ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼À±¡¡¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£±£µÆÀÅÀÂçË½¤ì¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¡×¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿
¡¡¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¡¢ÆüËÜ£³¡Ý£°¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡×¡Ê£²Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£²Æü³«Ëë¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï£²£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡£Âè£±¥»¥Ã¥È¤Ï£²£µ¡Ý£²£°¡¢Âè£²¥»¥Ã¥È¤Ï£²£¶¡Ý£²£´¡¢Âè£³¥»¥Ã¥È¤ò£²£µ¡Ý£²£°¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤ÇÂè£´¥»¥Ã¥È¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡££³Æü¤âÆ±²ñ¾ì¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¤òµó¤²¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¼«¿®¤ò·È¤¨¤¿¡££²£´ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£±£µÆÀÅÀ¡£¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡×¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²«¿§¤¤À¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ò¤±¤ó°ú¤·¡ÖÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¶¯ÂÇ¤ÈÁê¼ê¤Î·ä¤òÆÍ¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£Âè£±¥»¥Ã¥È½øÈ×¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇÆÀÅÀ¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀª¤¤¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê¡Ö¤¦¤Þ¤¤¥×¥ì¡¼¤Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¡×¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö£²£´¡×¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤¬Î©¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï£±£±¿Í¤Î¤¤¤È¤³¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¥±¡¼¥¤ò°Ï¤ó¤À»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤âÂç²ÈÂ²¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¥±¥ó¥«¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸ì¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Æü¤â¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤È¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¡ÖÎÉ¤¤¶¯²½»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ì¤ÄÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤âÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£