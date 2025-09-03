「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が２日、横浜市で公開練習を行った。ＷＢＡ世界同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を迎え撃つ注目の一戦を前に、８０人を超える報道陣が殺到する中、軽めのシャドーボクシング、ミット打ちを各１ラウンドずつ披露。キャリア最大の強敵と警戒する好敵手との対戦に向けて「どんな勝ち方でも必ず勝ちを手にする」と決意を込めた。

軽めながらも鋭く強烈なパンチを繰り出す尚弥から、緊張感とともに絶対的な自信がにじんだ。

「毎度言っていて聞き飽きたかもしれないが、（状態は）過去イチ」。

難敵との名古屋決戦に向けて、アフマダリエフに唯一勝利を挙げている元ＷＢＡ・ＩＢＦ統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）、帝拳ジムの世界ランカーである増田陸、中野幹士、村田昴、藤田健児という強力なスパーリングパートナーと練習を重ねてきた。昨年５月のルイス・ネリ（メキシコ）戦、今年５月のラモン・カルデナス（米国）戦と２度ダウンを献上しているものの「今回はＫＯにこだわらず、勝つことだけを目的に試合を進めたい」と勝負に徹する姿勢を強調した。

聞き捨てならない発言もあった。アフマダリエフは前日「総合力では上回っている」と語った。尚弥は苦笑いしながら「そのコメントに関しては、ちょっと的を外している。総合力では絶対に負けていない」と一蹴。「唯一怖い点はフィジカル面、パワー」と頑強さには警戒しつつ「真っ向から打ちにいったら手を焼くかもしれないが、今回は強引なボクシングをする気はない。いくら頑丈な相手でも効くときは効く」と、ＩＱも駆使しながらの“総合力”での攻略に自信をのぞかせた。

また、所属ジムの大橋秀行会長は、ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）を試合会場に招待していることを明かした。来春、尚弥と夢の対決を行う計画が進む中「来たるべき日に備えて、ちゃんと前で（試合を）見てもらいたい」と意図を説明。尚弥も「着々とその日に向けて（準備が）進んでいると感じる。（中谷戦まで）あと２戦、しっかり（勝って）やり過ごさないと」と、ドリームマッチ実現のためにも使命感を燃やした。