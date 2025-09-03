TBSは、妻夫木聡主演の10月期ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時）に目黒蓮が出演することを発表した。

目黒は日曜劇場初出演となり、物語のカギを握る重要な役どころとして登場する。その詳細は一切明らかにされず、ドラマ本編で解禁となる。今作への出演発表とともに目黒が演じる役のビジュアルが公開された。

物語は、早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じるほか、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演がすでに発表されている。

▢目黒蓮のコメント

初めて日曜劇場に出演できることや演出の塚原さんとまたご一緒できるということも、とてもうれしいです。

そして、本当に豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるということもすごく幸せなことだなと思いますし、以前お仕事でご一緒したことがあるスタッフの方々もたくさんいるので、心強いチームの中で撮影できることが今からとても楽しみです。

僕はそこまで競馬というものを経験してきていないのですが、そんな僕でも脚本を通してすごく興味が湧きましたし、次の展開がとても気になるストーリーだなと思いました。

僕が演じるのはとても重要な役どころで、もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません（笑）。

「ザ・ロイヤルファミリー」は人間と競走馬の20年にわたる熱き壮大な物語になっています。皆さんの1週間の楽しみになるようなドラマが作れるように僕も一生懸命頑張るので、ぜひみなさんご覧ください。

日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」 10月スタート 毎週日曜よる9時〜9時54分