◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）

巨人・戸郷翔征投手（２５）は、帽子のつばを握り締め、集中力を研ぎ澄ませた。同点の５回。２死から長岡に右翼線二塁打を浴びて、内山、村上へ２者連続四球で大ピンチ。ひと呼吸置くと、オスナを１４９キロ直球で遊ゴロに打ち取り、フッと息を吐いた。６回、１１４球を投げ、自己ワーストタイとなる６四球。それでも１失点に抑え、５勝目でヤクルト戦は自身５連勝。「反省点が多いですけど、勝ちがついたことはうれしい」と、汗をぬぐった。

なんとか粘った。初回、１５０キロ超えを連発しながらも、１死から３者連続四球で満塁のピンチ。それでもオスナをこの日の最速１５２キロの直球で三ゴロ併殺に仕留めた。３回２死二塁、村上に対して、捕手・岸田が外角へボール球を要求も真ん中に入り、中前適時打で先制点を奪われた。なんとか最少失点に抑えたが「制御もできなかったですし、ゾーン内に操れなかった。悪い立ち上がりだったので粘りながら１失点に抑えましたけど、課題は残る投球だった」と満足はしなかった。

今季は開幕投手を担い、エースとしての期待を背負いながらも２度の２軍降格を経験した。「途中でカード頭を投げることができなくなったし、その時点で僕の信頼はなくなったって分かっている」と受け止める。「もちろん、悔しいですし、その時の気持ちは忘れないですけど、逆に振り切れるチャンスだと思ってやります」。エースとしての信頼を取り戻すべく、泥臭くチームの勝ちのために腕を振る。「今日のような投球がないように修正したい」と背番号２０。次こそは納得した形で白星を手にする。（水上 智恵）