◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）

手応えは完璧だった。中山礼都内野手（２３）は本塁打を確信した。快音を響かせた打球は京セラＤの天井近くまで上がり、右翼後方の５階席付近に届いた。「打った瞬間いったかなと思いました」。特大の自己最多６号ソロで大阪の巨人ファンの大歓声を浴びた。

一振りで試合の流れを変えた。０―１の４回２死、ヤクルト・奥川の２球目、高め１５０キロ直球を強振した。「長打を狙っていた。高めをうまく芯で打てた。感触もすごく良かった」。３回まで毎回走者を出しながら無得点だった中で豪快な一発。阿部監督は「ナイスホームラン。距離も出てたしね。すごかったよ、びっくりした。まあ、あれでまた勘違いしちゃいけないよね」とうなった。

本職は内野手だが、打力を生かすために外野にも挑戦中。「ライトには名選手が多い」という父から名付けられた礼都（らいと）の名前の通り、右翼での出場機会が増える。８月３１日の阪神戦（甲子園）では、佐藤輝の右翼ポール際に高々と上がった飛球を追うも、左翼方向への浜風に対応できず目測を誤り、エンタイトル適時二塁打とする悔しいプレーがあった。「先週までチームに迷惑かけてばかりだったので。もっと勝利に貢献したいという思いが強い」。熱い思いを胸に値千金の一打を放った。

今季は内外野で計５ポジションをこなしながら自己最多８２試合の出場。初めて本格的に取り組む外野については、試合前練習で前後左右にライナー、フライなどさまざまなパターンのノックを打ってもらい、追い方を必死に学ぶ。「初心というか第１段階っていうところをしっかりこなしていきながら。まだまだ完璧にできてるわけではないので。外野もやらせてもらって幅もすごく広がったので、すごくありがたい」。新たな挑戦を力に変えている。

８月は打率３割１分６厘と好調。順位争いも佳境に入る大事なシーズン終盤で存在感が増している。「こういう試合をスタメンで出て経験できてるので、すごく感謝の気持ちを持って毎試合毎試合がむしゃらにやりたい」。中山の力強いスイングが連敗ストップにつながった。（片岡 優帆）