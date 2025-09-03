元アイドルレスラーのタレント・愛川ゆず季が第２子出産後のダイエット経過を報告した。

今年４月に第２子出産を発表した愛川。２日付のインスタグラム投稿で「お恥ずかしすぎますが、、リアルを」と書き出し、「産後１ヶ月からマイペースにトレーニングを再開して３ヶ月間経過記録 トレーニングだけでなく食事もです」と産後１か月から４か月までの体形の比較画像を掲載。

「毎日だと変化がわからないくらい少〜しずつですが３ヶ月比べてみると変われました 根性！身体は努力で変われるからすごいですよね。体重差は２キロ弱です」と明かし、「子育てもお仕事もプライベートもコツコツと目標に向かってがんばっていこう」「＃産後ダイエット「＃トレーニング」「＃男の子ママ」と気合いを入れた。

産後１か月ではふっくらしていたおなかも、４か月目には見事な縦割れに変ぼう。フォロワーは「素晴らしい」「すごいっ！！！！」「すごーー！！！」「かっこよすぎ」「４ヶ月でこんなに締まってくるんですね」と驚いていた。

愛川は２０１３年にレスラー引退し、１７年に一般男性と結婚。１８年６月に第１子男児を出産。今年４月に「先日、第二子を出産いたしました」と発表した。最近はフィットネスモデルとして活躍している。