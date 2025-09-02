日経平均は3日ぶり反発、121.70円高の「42,310.49円」で取引終了…一時マイナスに転じるも先高観根強いか【9月2日の国内株式市場概況】

2025年9月2日（火）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

9月2日の日経平均株価は、おおむねプラス圏でもみ合う展開となりました。後場には一時マイナス圏に沈む場面もみられましたが、根強い先高観からか下値では押し目買いの動きもみられ、結局前日比121.70円高の42,310.49円で取引を終えています。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが166銘柄、値下がりが58銘柄、変わらずが1銘柄。

日経平均株価の寄与度上位は、ファーストリテイリング〈9983〉、三菱商事〈8058〉、三井物産〈8031〉、伊藤忠商事〈8001〉、豊田通商〈8015〉となり日経平均を押し上げた一方、寄与度下位は、アドバンテスト〈6857〉、ソフトバンクグループ〈9984〉、ダイキン工業〈6367〉、ファナック〈6954〉、良品計画〈7453〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は17億7,300万株となり前日と比べて増加した一方、売買代金は3兆9,534.43億円となり、前日と比べて減少。

業種別では、卸売業、海運業、証券業、ガラス・土石製品、鉄鋼などが上昇した一方、機械、その他製品、サービス業が下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位が日本ヒューム〈5262〉で+335円（+9.93%）の3,710円、2位がアイ・アールジャパンホールディングス〈6035〉で+64円（+8.68%）の801円、3位がリョービ〈5851〉で+174円（+6.64%）の2,793円となりました。

一方下落率は、1位がアステリア〈3853〉で−155円（−8.70%）の1,627円、2位がライフドリンク カンパニー〈2585〉で−219円（−8.41%）の2,386円、3位がユニオンツール〈6278〉で−660円（−7.40%）の8,260円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは190銘柄、年初来安値を更新したのは2銘柄でした。