高齢期において、日々の張り合いや生きがいは心身の健康にも影響を与える重要な要素です。なかでも、近年注目されているのが“推し活”――応援したい人物やグループを見つけ、日々の喜びに変えていく活動です。若者中心と思われがちですが、実は高齢者の間でも静かに広がりつつあります。

「今日も、誰とも話さなかった」

東京都内の団地に暮らす佐々木英夫さん（仮名・76歳）は、3年前に最愛の妻をがんで亡くしてから、ひとり暮らしをしています。食事を作り、洗濯をし、郵便受けを確認する――一見変わりない毎日ですが、彼の言葉には静かな寂しさがにじみます。

「1日誰とも喋らない日も、珍しくないんです。今日はごみの日だったから、隣の人に“おはようございます”って言えた。それだけでも嬉しいんですよ」

そんなある日、テレビで放送されていたアイドルグループのライブ映像が、彼の目に留まりました。

きらびやかなステージで歌い踊る若い女性たち。その中のひとりが、特に印象に残ったと言います。

「誰かに似ているとか、そういうのじゃない。ただ、心が動いたんです。“また明日も見たい”なんて思ったのは久しぶりでした」

以来、YouTubeでの配信を視聴したり、タブレットでSNSをチェックしたりと、“推し活”が佐々木さんの日課となっていきました。応援グッズも少しずつ購入し、月に数千円程度を娯楽費として使うようになりました。

総務省『家計調査（高齢単身世帯）』における平均支出は月約15万円で、そのうち教育娯楽費が約2万5,000円を占めています。統計から見ても、「慎ましいが無理のない暮らしぶり」がうかがえます。

「何してるの？」久々に訪ねてきた息子

ある日、数ヵ月ぶりに息子が帰省しました。リビングの棚に並ぶアイドルのグッズや、PCに映る配信画面を見たとき、息子の顔に戸惑いの色が浮かびました。

「……父さん、最近こういうのにハマってるの？」

一瞬、気まずい空気が流れました。けれど、佐々木さんは隠しませんでした。

「最初はね、自分でも何やってんだと思っていたよ。でも、見てると元気になるんだ。朝起きて“今日はこの子の配信がある”って思うだけで、ちょっと頑張ろうって思える。そんな存在が今の僕には必要なんだよ」

その言葉を聞いた息子は、しばらく黙っていました。そして、ふと笑いながらこう言ったのです。

「……父さん、楽しそうだな」

注目を集める「高齢者と推し活」

かつては若者の文化と捉えられがちだったコンサートも、今では60代以上が参加する姿も珍しくありません。好きなアーティストや作品を熱心に応援する“推し活”は、世代を問わない楽しみとして広がっています。

高齢期には人とのつながりや役割意識が希薄になりがちですが、“推し”という存在は、感情の対象であり、日常を支える“リズム”にもなります。人は誰でも、心が動く瞬間を必要としているのです。

「老後にだって、ときめきはあっていい」

その後、佐々木さんと息子はときおりLINEでやりとりするようになりました。最近では息子から「推しの近況」について聞かれることもあるといいます。

「応援って、やってみると楽しいですよ。別にお金をかけなくたっていい。心が少し動くだけで、世界が違って見える。老後だからって、やっちゃいけないことなんてないですよね」

佐々木さんはそう話しながら、今日も静かにタブレットを開きます。その画面の向こうには、笑顔で手を振る“推し”の姿。ひとりきりの部屋に、小さな光が灯る時間です。