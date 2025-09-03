◇セ・リーグ 阪神5-3中日（2025年9月2日 バンテリンD）

阪神・藤川監督の采配がハマりチームの貯金は大台の30に到達した。柔軟な継投を披露したのは2点優勢の8回。本来なら石井のところに岩崎を投入した。

「一番大変なところを岩崎に行ってもらいましたね」と指揮官が明かしたように、2番からの好打順と対峙（たいじ）する難所で岩崎は走者を背負いながらも零封。そして、9回は石井が2死から安打を許したものの最後は代打・板山を遊飛に仕留めて46試合連続無失点、連続イニング無失点も45まで伸ばした。

岩崎の登板した試合で石井がセーブを挙げるのは今季初。今季8セーブ目をマークした5年目右腕は「（9回の登板は）変わらないです。いつも通り。また明日も頑張ります」と頼もしい言葉を残した。

配置転換ではなく、守護神・岩崎への信頼を示し、絶好調の石井を最終回に送り込んだ藤川監督。優勝へのマジックを「6」とし、歓喜の瞬間へ着々と歩を進める中、強さのにじむ1勝だった。 （遠藤 礼）

《貯金30に到達》

〇…阪神は74勝44敗3分けで貯金30に到達。チームの貯金30は23年以来8度目になるが、新人監督となると藤川監督が初だ。なお、2リーグ制以降、新人監督の貯金30到達は昨年の小久保監督（ソ）以来9人目。セでは55年野口明監督（中）、81年藤田元司監督（巨）、02年原辰徳監督（巨）に次ぎ4人目となった。