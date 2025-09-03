「巨人４−１ヤクルト」（２日、京セラドーム大阪）

巨人は接戦をものにして、甲子園での２連敗を京セラで止めた。阿部慎之助監督は「前回のタイガース戦でもそうですし、勝負って紙一重なんで、そこを何とかつかめるようにみんなで頑張りたいなと思います」と振り返った。

打線が粘りを見せた。反撃の口火を切ったのは中山だ。１点を追う四回２死、奥川の真ん中高めの１５０キロ直球を右翼席上段に運ぶ特大の６号ソロ。「高めをうまく芯で打てた。感触もすごくよかったですし。結構飛んでくれたなと思います」と自画自賛の一発だ。

１点リードの八回は、２死から代打・丸の中前打とキャベッジの四球で作った好機に、泉口が前進守備の右翼手の頭上を越える２点三塁打。「追加点を取りたいなという思いで、必死に食らいついていこうと思いました」と笑顔を見せた。

現地休日となった１日。泉口は「（岡本）和真さんとユニバ（ーサルスタジオジャパン）に行きました」と明かした。リフレッシュ効果で、この日猛打賞。打率でリーグ２位、出塁率はリーグトップに立った。「ボコボコとホームランを打つようなタイプではない。出塁を頭に入れながらやっている。これを継続したい」と誓う。

阿部監督は中山の一発に「ナイスホームラン。距離も出ていたしね、そこはびっくり」と称賛しつつ「あれで勘違いしちゃいかんよね」とニヤリ。泉口には「毎打席、いい打席にしてほしい」とエール。若い２人に期待をかけた。