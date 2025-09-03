機能もデザインも大満足！AMOSTYLE新コレクション「Daily Plus」発売開始

トリンプの人気ブランド「AMOSTYLE BY Triumph」から、新コレクション「Daily Plus（デイリープラス）」がデビューしました。プチプラながらも、アウターに響きにくいストラップレスブラ、脇すっきりの美シルエットブラ、ふわりと優しくバストを包み込む「雲ふわりブラ」など、多彩な機能を兼ね備えたラインアップが勢ぞろい。価格も手に取りやすく、毎日をちょっとアップデートしてくれるアイテムです。

ストラップレスブラで自在な着こなし

華奢なデザインが魅力のストラップレスブラは、花柄編みレースが上品な印象。取り外し可能なストラップで、オフショルダーやドレススタイルにも対応できます。

カラーはブラック、ホワイト、ピンクベージュの3色展開。価格はブラ2,990円（税込）、ショーツ1,490円（税込）。サイズはB～Eカップ、アンダー65～75cmまで用意され、着回し力抜群のアイテムです。

脇すっきりブラで美シルエット

ロングボーンがバストをしっかり支え、谷間を逃さずキープする脇すっきりブラ。柔らかな素材で圧迫感を軽減し、安定感ある着けごこちが特徴です。

クラシカルなアーチとブーケ柄で、女性らしい華やかさをプラス。

価格はブラ2,990円（税込）、ショーツ1,490円（税込）。カラーはネイビー、ピンク、ベージュの3色展開で、サイズはB～Eカップ、アンダー65～75cmと幅広く対応しています。

雲ふわりブラで優しいバストアップ

「雲ふわりブラ」は、バストをふわりと包み込みながら自然にボリュームアップしてくれる人気アイテム。

カップ下部の厚みとフィットするコンフォートワイヤーで、柔らかさとホールド感を両立。価格はブラ2,990円（税込）、ショーツ1,490円（税込）。

展開カラーはライトグレー、ピンク、ブラックの3色。サイズはB～Eカップ、アンダー65～75cmで、快適さを重視した設計です。

デイリーに寄り添う「Daily Plus」で新しい毎日を

AMOSTYLEの新コレクション「Daily Plus」は、プチプラでありながら機能性もデザイン性もワンランク上。

シンプルなのに華やかさを添えるデザインや、毎日の動きをサポートする心地よいフィット感は、女性のライフスタイルにぴったり寄り添ってくれます。

お気に入りの一枚を見つけて、毎日の下着選びをもっと楽しくしてみませんか？