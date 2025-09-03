3日朝にかけて新潟県で「線状降水帯」発生のおそれ 大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性（3日午前5時現在）
新潟県では、３日朝にかけて「線状降水帯」が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
３日は低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、北陸地方では、３日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもあり注意してください。
新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が北海道付近を東へ進んでいます。この低気圧からのびる前線が３日昼前にかけて北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空の気圧の谷の影響も受けるため、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。
◆雨の予想
３日に予想される１時間降水量は多い所で、
新潟県 ５０ミリ
富山県 ４０ミリ
石川県 ４０ミリ
福井県 ４０ミリ
４日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
新潟県 １００ミリ
富山県 ７０ミリ
石川県 ７０ミリ
福井県 ５０ミリ
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。
線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、新潟県で３日朝にかけてです。