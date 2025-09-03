「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）

バンテリンドームが狭すぎるのかと錯覚してしまう。阪神・佐藤輝明内野手が弾丸ライナーで右翼席に突き刺した。「いやぁ、良かったです。高めの球でしたけど、しっかり振り抜くことができました」。優勝へ、バース以来のホームランキングへ、歩みは止めない。また栄冠に一歩近づいた。

両軍無得点の三回１死一塁。「翔太（森下）が出てくれて、自分も打ってやろうと思っていました」。森下の中前打に続けと集中力を研ぎ澄ませた。１ボールからマラーの内角高め、１４７キロの速球に振り負けず。角度はつかなかったが、一発を確信した。

「球場の広さは感じている？いや、広いでしょ」。口ではそう言うが、苦労を感じさせない。先制の３５号２ラン。青く染まった右翼席に放り込んだ。今季バンテリンドームではセ・リーグのビジター球場で最多の６本塁打。「たまたまなんでしょうけど…」。広く、投手有利と言われる場所でアーチを量産している。

これで球団のシーズン本塁打記録で１９８５年の岡田彰布（現・オーナー付顧問）に並んだ。生え抜き選手での３５本以上は８５年の掛布雅之と岡田彰布以来、４０年ぶり。また球団史に名を刻むこととなった。

昨季までの指揮官に成長した姿を届けることもできた。今季の交流戦の頃、テレビ解説で岡田顧問は佐藤輝に相手バッテリーが内角を攻めないことに疑問を抱いていた。以降、確実に厳しい攻めが増加。ただ、この日の一発は内角高め、見逃せばボールのような球をスタンドインしたのだ。

「すごいイメージ通りだったので、いいホームランだったと思います」

チームは優勝マジックが「６」となった。自身も本塁打ランキングは２位の森下に１６本差。チームも、個人もゴールテープは見えている。「もう変わらず。明日も頑張ります」。Ｖウイークは４番のアーチから始まった。

◆佐藤輝、４０年ぶり生え抜き３５号 阪神生え抜き選手のシーズン最多本塁打は１９７９年・掛布雅之の４８本。次いで４９年・藤村富美男＝４６本、７４年・田淵幸一＝４５本、４９年・別当薫＝３９本、８５年・岡田彰布＝３５本で、佐藤輝は８５年・岡田に並んだ。またシーズン３５本塁打は８５年の岡田＆掛布雅之（４０本）以来、４０年ぶり。なお、佐藤輝はこの日でシーズン４１・３本ペース。４０本到達となれば球団日本人では０５年・金本知憲（４０本）、生え抜きでは８５年・掛布以来となる。