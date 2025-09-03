「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）

村上頌樹投手にとって課題を残したマウンドにも、試合後は素直に勝利を喜んだ。６回２／３を投げ６安打３失点で自己最多の１１勝目。完封ペースから一変、七回途中降板にはなったが「１１勝目ができたというのは、うれしいですね」と静かに笑った。阪神エースの役目を果たした１０５球。個人タイトルも見えてきた。

序盤は中日打線を圧倒した。初回、２死二塁と得点圏に走者を背負ったが、４番・細川をスライダーで空振り三振に斬った。「全部、うまく使えた」と内外角に直球、変化球を織り交ぜながら丁寧な投球。四回からは３イニング連続で三者凡退に抑えた。だが、５点をリードした七回だった。

先頭の細川に左翼越え二塁打を浴びると、ボスラー、山本と３連打で１点を失う。それでも気持ちを切り替えてチェイビス、代打・ブライトを抑え、２死から代打・大島を迎えた。「１点でしのげたところだったので、あとのもう２点が無駄でしたね」と悔やんだ対戦。フルカウントから１５１キロを中前に運ばれた。

ここで及川に救援を仰ぎ「粘り切れなかった。次に生かしたい」と反省し、すぐに前を向いた。１１勝３敗で今季の勝率は・７８６。規定投球回に到達する投手でリーグトップに立った。１１７奪三振は同２位。エースとして戦う１年に数字としても結果を残す。「チームが勝てたので本当によかったと思います」と村上。重責を戦う１年。ゴールテープが見えてきた。