¥É¥¸¥ã¡¼¥¹àÂçÃ«æÆÊ¿Íê¤ßá¤â¸Â³¦¤«¡¡£Å£Ó£Ð£Î¼±¼Ô¤¬Äó¸À¡ÖÃÏ¶è£Ö¤è¤ê£±£°·î½Å»ë¡×¤ÇÇÈÌæ
¡¡ÇÈÌæ¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¤À¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¸½ºß¤Ç£²°Ì¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«£²¡¦£µ¥²¡¼¥à¡£º®ÀïÌÏÍÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤ÎÍ¼±¼Ô¤¬ÂçÃÀ¤ÊÄó¸À¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡ÖÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡££±£°·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾¡¤Ä½àÈ÷¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤òÍÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ª¤ÎÄË¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀ¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÂÂÙ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£½ÉÅ¨¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÄÉÁö¤·¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉ¤Î¹ÔÊý¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£¹¾¡£´ÇÔ¤ÇÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÇÎ¾·³¤¬Æ±Î¨¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ç¤â¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¾å¤ÏÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£¤·¤«¤·£¹·î¤ÎÆüÄø¤Ç¤ÏÎ¾·³¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ä¥·¥¢¥È¥ë¤Ø¤Î±óÀ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤¬Â³¤¯¡£½ªÈ×Àï¤ÎÎ®¤ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÉáÃÊ¤Ï²¹¸ü¤È¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤â¤¤¤éÎ©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢ÂçÃ«¤ÎÀÛÁöµ¤Ì£¤ÎÅðÎÝ¤ä¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î±¦Åê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÌ¾»Ø¤·¤Ç¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÉ¬¤º¤·¤â²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢ÂÇÀþ¤â¹¥µ¡¤Ç°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬²×Îõ¤Ê¼¸ÀÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ¾Íµ¤ËËþ¤Á¤¿Ì¾¾¤Î»Ñ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°½Ð¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ç¡¢Æ±¶É¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥ç¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»á¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ÏÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤à¤·¤í¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÃÏ¶è£Ö¤Ï¡ÖÈá´ê¡×¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ËÜÅö¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö£±£°·î¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯ÎÏ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤âÀèÈ¯¿Ø¤Ë¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¾¡¤Á»Ä¤ë¤Ë¤ÏÌÊÌ©¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¾ÃÌ×Àï¤òÈò¤±¡Ö¤à¤·¤í¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÀïÎÏ²¹Â¸¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¡£¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÃ«¤À¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£´£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¥·Îõ¤ÊËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë°ìÊý¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÎ©¤ÁÆóÅáÎ®¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃæ¤ÇÂçÃ«¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£ÃÏ¶è£Ö¤òÄü¤á¡¢Ã»´ü·èÀï¤Îà£±£°·î½Å»ëá¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«¤ÎÉéÃ´¤ò¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÃÏ¶è£Ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¤À¡×¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ç¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¶¯¤¤¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¼±¼Ô¤«¤é¤Îà¸½¼ÂÏ©Àþá¤ÎÄó¸À¡£Î¾¼Ô¤¬¸òºø¤¹¤ëº£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÇÆ¸¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸÷¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÃÏ¶è£Ö¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢£±£°·î¤Î¾¡Íø¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ïà¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼á¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥¡¼¥Þ¥ó¡¦ÂçÃ«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£