¡Ú£×£×£Å¡Û¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ·èÄêÀï·èÄê¡¡¥¢¥¹¥«¤ÏÉÔ²ºà²ðÆþá¤ÎÆ°¤
¡¡£×£×£Å¤Îà¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤á¤³¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¡¢£Ð£Ì£Å¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¡Ê£²£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤È½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡£±Æü¡ÊÆ±£²Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹£Ç£Í¤¬È¯É½¤·¤¿¡£½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥è¤È¤Î²¦ºÂÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥ª¥ß¤¬Âè£±»ÒÇ¥¿±¤Î¤¿¤á¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï£¸·î£³£±Æü¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤ÇÆ±²¦ºÂÄ©Àï¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â±ä´ü¤Ë¡£²¦ºÂÄ©Àï¸¢¤ò»ý¤Ä¥¤¥è¤È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬¡¢¶õ°Ì¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤Ï£¸·î£³Æü¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¹¥é¥à¡×¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Ù¥ë¥ÈÃ¥²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÆ¤ÓÆÀ¤¿¤¬¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬àÌÀÆü¤Î½÷Äëá¥¢¥¹¥«¤È¤Î´Ø·¸¤À¡£¡Ö¥À¥á¡¼¥¸£Ã£Ô£Ò£Ì¡×²ò»¶¸å¤â¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥è¤ÏÆÈ¤êÎ©¤Á¤òÌÏº÷¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç½ÉÅ¨¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤Ï¶¦Æ®¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¥¢¥¹¥«¤¬·ãÅÜ¤·¡¢¥¤¥è¤Ë¥ê¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤òÀä¤Æ¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¡×¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡õ¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¤È¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤¿¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¤¥è¤¬¸½¤ì¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤òÀä¤Á¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤Àï¤Ç¤â½õÂÀÅá¤¹¤ë¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£¥¢¥¹¥«¤Ï¼Õºá¤³¤½¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥ê¥¢¤È¤Ï¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡¢½õ¤±¤Ï¤¤¤é¤ó¡×¤È±ç¸î¤òµñÈÝ¡£¡Ö¤´¤á¡Á¤ó¡¢¥Î¡¼¥¿¥¤¥à¤ä¤Í¤ó¡×¤È¥¤¥è¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤ê¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Ï¥Ñ¥ê´Ñ½°¤Î°ÛÍÍ¤ÊÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢¥é¥±¥ë¡õ¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤ÈÂç·ãÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥«¥¤¥ê¤Ï¾ì³°¤ËÍî¤Á¤¿¥é¥±¥ë¤Ë¥¤¥ó¥»¥¤¥ó¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤Ö¤ÃÊü¤¹¤È¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¢¥¹¥«¤Ï¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤Î¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥¹¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥¹¥Ô¥ó¥¥Ã¥¯¤«¤é¥¢¥¹¥«¥í¥Ã¥¯¤ÇÊá³Í¡£¸«»ö¤Ë¥¿¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¡¢¥¤¥è¤Î¼ê½õ¤±¤Ê¤·¤ÇÁ°½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥é¤Î·ãÎå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥¹¥«¤¬¸½¤ì¡Ö¤ä¤Ä¤Ï²ÈÂ²¤ä¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ï¤Æ¤é¤¬¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤¤¤¤¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼Àï¤Ç±ç¸î¤¹¤ë¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤â¡¢¥¤¥è¤Ï¤Þ¤¿¤â¤³¤ì¤òÃÇ¤ê¡Ö»ä°ì¿Í¤Ç¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤òÅÝ¤»¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£½÷Äë¤Ï¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¹¥é¥à¡×¤Ç¤Ï°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¡Ö½õ¤±¤¿¤ë¡£Á´°÷¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤¤¡×¤È¼¹¤è¤¦¤Ëà²ðÆþá¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£
¡¡²¿¤À¤«·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤à°ï½÷á¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÄÀ©¸æÉÔÇ½¤Î½÷Äë¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¥¢¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¤¥è¤È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â»ä¤¬²¦ºÂ¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ë¤âÆþ¤ê¹þ¤ß¡Ö¥¤¥è¤¬¾¡¤ÄÁ°¤Ë²¦ºÂÀï¤ÎÏÃ¤«¤¤¤Ê¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤¿¡£¥ê¥¢¤¬¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Á¤È¤é£±£°Ç¯´Ö¡¢ÅÁÀâ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥ê¥¢¤È¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¾¡ÉéÉ¬»ê¤Î¥¤¥è vs ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂÀïÀþ¤ÏÉÔ²º¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥¦¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£