¥Í¥È¥Õ¥ê£×£Â£ÃÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö·üÇ°É½ÌÀ¡×¡¡µå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬´üÂÔ¤¹¤ëàÌµÎÁÇÛ¿®á¤Ø¤ÎÆ»¶Ú
¡¡£²£°£²£¶Ç¯£³·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÎÊü±Ç¸¢¤ò½ä¤ê¡¢ÆüÊÆ´Ö¤ÇÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¸¢¤òÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÆÈÀê·ÀÌó¤·Á´£´£·»î¹ç¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ä£Â£Ó¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÅìµþ¥×¡¼¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥£¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬£²Æü¡¢¸ø¼°£Ø¤Ç°ÛÎã¤Î¡Ö·üÇ°É½ÌÀ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÊüÁ÷·ÁÂÖ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î£×£Â£Ã¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¹ñÌ±Åª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹¤¯¤¢¤Þ¤Í¤¯»ëÄ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£´ë¶È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬ÊüÁ÷·ÁÂÖ¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢£±Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿£Î£Ð£Â¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¡¢³ÚÅ·¤Î°æ¾åÃÒ¼£µåÃÄ¼èÄùÌò¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£¤Ç¤¤ì¤Ð²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÌµÎÁÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡££Î£Ð£Â¤òÄÌ¤¸¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼Ô£×£Â£Ã£É¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö£×£Â£ÃÅìµþ¥×¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä£Î£Ð£Â¡¢¥×¥íÌîµå¤Î£±£²µåÃÄ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÆ±ÃÄ·ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤â´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤ò·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Á°²ó£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê·è¾¡Àï¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬£´£²¡¦£´¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢¹ñÌ±ÅªÇ®¶¸¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤À¤¬º£²ó¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤¬¾Ã¤¨¤ì¤Ð»ëÄ°µ¡²ñ¤ÎÂçÉý¸º¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ç¥£¥Ã¥×¼Ò¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹Êñ°ÏÌÖ¡×¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤¿¤À¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥·¥Ó¥¢¤ÊÂÎ¼Á¤ò´Ó¤¯ÊÆ¹ñ¤ÎÄ¶°ìÎ®´ë¶È¡£ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Êà¾ðá¤Ê¤É°ìÀÚÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÆüËÜµå³¦¤Îà·ëÂ«ÎÏá¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£