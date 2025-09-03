大ヒットした刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の山さん役で知られる俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんが４月２８日に老衰のため都内の自宅で死去していたことが２日、分かった。９３歳。葬儀は近親者で行った。

生まれは東京で、疎開先の松山で育つ。ＮＨＫ松山放送劇団の劇団員としてラジオドラマで活躍し、１９５７年、ＮＨＫテレビドラマ「東京の虹」で映像デビュー。愛媛大を中退して上京し、俳優座養成所を卒業後、６４年の今村昌平監督の映画「赤い殺意」で注目された。今村作品の常連で、「にっぽん昆虫記」「人間蒸発」「ええじゃないか」に出演した。

７２年放送開始の日本テレビ系「太陽にほえろ！」では、ベテラン刑事の山さんこと山村精一役を好演。８６年に殉職するまで、ボス（石原裕次郎さん）をナンバー２として補佐する懐の深いダンディーな役どころで、お茶の間に親しまれた。

主な出演作にＮＨＫ「文五捕物絵図」「繭子ひとり」「国盗り物語」「風と雲と虹と」「阿修羅のごとく パート２」、日テレ「江戸の旋風」、映画「霧の旗」「女のみづうみ」「子連れ狼 子を貸し腕貸しつかまつる」「北の蛍」など。声優としても活躍し、大島渚監督「忍者武芸帳」、米ドラマ「インベーダー」、英ドラマ「シャーロック・ホームズの冒険」などが代表作。スタジオジブリのアニメ映画「耳をすませば」では猫の人形バロン役を演じた。

９０年代後半以降、表舞台から遠ざかっていた。