◇壮行試合 高校日本代表4ー3沖縄県高校選抜（2025年9月2日 沖縄セルラー）

「第32回WBSC U18ワールドカップ」（5日開幕、沖縄）で連覇を狙う高校日本代表は2日、沖縄県高校選抜と壮行試合を行い、4―3で競り勝った。今夏の甲子園で優勝した沖縄尚学の最速150キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ＝2年）が先発し、2回3安打無失点で4三振を奪う好投。1万7969人の大観衆を沸かせた。

沖縄県民が期待した対決が初回に実現した。2死二塁から末吉が、沖縄尚学でバッテリーを組む宜野座恵夢（3年）と対決。3球勝負の外角低め142キロで空振り三振に斬った。「先輩たちと一緒にやってきて、集大成を見せることができたと思います」と万感の思いがあふれた。

異様なムードだった。沖縄尚学ではライバルの右腕・新垣有絃（ゆいと＝2年）が先発し、沖縄尚学の選手が6人もスタメンに並んだ沖縄選抜には大歓声が送られた。超アウェーの状況でも「緊張はなかったです。一番楽しめて投げることができた」と頼もしい強心臓だ。出塁を許しながらも2回を3安打無失点。最速143キロだった直球を軸に4三振を奪う力投を見せた。

「本戦に向けて調子を上げていくことによって世界に通用すると思います」と充実の30球を振り返った。雨で開始が30分遅れ、途中に中断も挟んだ。その影響で9回制から7回終了時点打ち切りとなり、午後10時12分に4―3で対外試合初勝利。5日に開幕するU18W杯へ自信を深めた。（柳内 遼平）