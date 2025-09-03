Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¹â¶¶³¤¿Í¤Îà´°àúáÂåÌò¤ÇÉ¾²ÁÇú¾å¤¬¤ê
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×¤Ë¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¹â¶¶³¤¿Í¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¶ÉÆâ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò¥°¥ó¤È¾å¤²¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª£¹£¶¿Í¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥À¥ó¥¹´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥À¥ó¥¹Îò¤¬Ä¹¤¯¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë´ë²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç½Ð±é¤òÃÇÇ°¡£ÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¾¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÀª¤Ç¤â¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏµÞ¤¤ç¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÎý½¬´ü´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¸¥ã¤Ï£²£°£²£²Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ç¸«»ö¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æü¥Æ¥ì¶ÉÆâ¤Ç¤â¾¾ÅÄ¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤¦¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¡¢´ë²è¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ã»´ü´Ö¤Ç´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏºòÇ¯£µ·î¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÀª¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Éé½ý¤·¤¿¥¥ó¥×¥ê¤Î±ÊÀ¥Î÷¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¡¢¹â¶¶¤È¤È¤â¤Ë¥¥ó¥×¥ê¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¹â¶¶¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¡Ö£±»þ´Ö¤Ç¿¶¤ê¤Ï´°àú¤Ë³Ð¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤âºòÇ¯¤Î±ÊÀ¥¡¢º£Ç¯¤Î¹â¶¶¤È¥¥ó¥×¥ê¤ÎàÂåÂÇá¤òÌ³¤á¤ÆÉ¾²Á¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¼«¿È¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£