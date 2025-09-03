俳優の桜田ひより（２２）と俳優の佐野勇斗（２７）が１０月期の日本テレビ系ドラマ「ＥＳＣＡＰＥ それは誘拐のはずだった」（１０月８日スタート。水曜、後１０・００）でＷ主演を務めることが２日、分かった。ともに民放キー局のゴールデン・プライム帯ドラマ初主演となる。

今作はノンストップヒューマンサスペンス。桜田が演じるのは、大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以。２０歳のバースデーパーティーの日に誘拐されるが、計画はあえなく失敗に終わる。佐野が演じる前科モノの青年で犯人の一人・林田大介はぼうぜんと立ちすくむ中、人質のはずの八神から「私と一緒に逃げて！」と言われ、“人質と誘拐犯”の奇妙な逃避行が始まる。

佐野は「今まではちょっとオタクっぽい役とか、内向的な役が多かったので、初めて誘拐犯みたいな（演じたことのない種類の）役が来てうれしかったです」と初の挑戦に感激。役作りで見た目にもこだわり「金髪で役を演じるのは初めて。ピアスも今回（初めて）開けた」と明かし、慣れないピアスも「いい感じです」と笑った。

桜田は「サブタイトルが『誘拐』で衝撃を覚えた」といい「ワクワク、ドキドキを最終話まで持っていられるんじゃないかなと思います」と目が離せない展開に注目してほしいと話した。

互いについても好印象で、佐野が「年下と思えない。すごく周りを見て落ち着いてる」と絶賛すれば、桜田は「とにかく頭の回転が速い」とべた褒め。「とても楽しいこの会話の雰囲気が、（ドラマの）２人の掛け合いにも反映されるんだろうなと思います」と期待感を語った。