¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê£´£³¡Ë¤¬£¸·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î²£»³Íµ¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¼«¿È¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆ±£²£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·Ï¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ë½Ð±é¤»¤º¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤¿Åö¿Í¤Î¾õÂÖ¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï£¸·î£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö£Å£É£Ç£È£Ô¡½£Ê£Á£Í¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±£³£°ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂ¼¾å¿®¸Þ¤¯¤ó¤È·ÐºÑ¥¯¥ó¡×¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¡ÖÈèÏ«¤È¤«Ç®Ãæ¾É¤È¤«Ã¦¿å¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÌÈ±Ö¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áÏ«¤Î¤ä¤Ä¤Ç¡Ê¾É¾õ¤¬¡Ë¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¹¤ë°å»Õ¤Î¸«²ò¤ò¾Ò²ð¡£ÅÀÅ©¤â¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ë¤âÆ°¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÇÂ¼¾å¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»Å»ö¤Ö¤ê¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿²¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¯¤·¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¥ä¥»¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ë¤âÆ°¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾É¾õ¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»Å»ö¸½¾ì¤Ç²£»³¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¼«Ê¬¤¬Ä¾ÀÜ¡¢´ë²è¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â´°Áö¤·¤¿²£»³¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¿¤«¤Ö¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£¶·î¤Ë¤ÏÇÀ¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈàÌò°÷á¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤ÎÂç»ö¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£