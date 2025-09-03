Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮（２８）が、妻夫木聡主演で１０月期のＴＢＳ系ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜、後９・００）で日曜劇場初出演を果たすことが２日、分かった。物語の鍵を握る重要な役どころだが、役名を含めて詳細は明かされず、役のビジュアルのみが解禁された。

デビュー５周年の今年、ヒット作を連発する日曜劇場に挑む。今作は競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちの物語。公開された１枚には、黒髪マッシュ＆眼鏡姿の目黒が写る。アイドルとしての姿、これまで演じてきた役柄とは違う新たなビジュアルだ。

ＴＢＳの看板枠への出演をかなえた目黒は「とても嬉しいです。本当に豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるということもすごく幸せなことだなと思いますし、以前お仕事でご一緒したことがあるスタッフの方々もたくさんいるので、心強いチームの中で撮影できることが今からとても楽しみです」と感激した。

競馬未経験というが、脚本を通して「すごく興味が湧きました」と世界観にどっぷり。謎に包まれたキャラクターだけに「もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません」としつつ「皆さんの１週間の楽しみになるようなドラマが作れるように僕も一生懸命頑張るので、ぜひみなさんご覧ください」と呼びかけた。