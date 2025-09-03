大手芸能事務所「アミューズ」所属の人気俳優ユニット「チーム・ハンサム！」とＡＢＣテレビがタッグを組んだ新ドラマ「君としたキスはいつまでも」（テレビ朝日＝１０月１８日スタート。土曜深夜２・３０、ＡＢＣ＝同１９日スタート。日曜深夜０・１０）が放送されることが２日、分かった。

ドラマの舞台は、廃校となった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に卒業生や学校にゆかりのある人物たちが集まり、それぞれの大切な人や自分自身と向き合う姿を描くオリジナルラブストーリーだ。オムニバス形式の物語でチーム・ハンサム！のメンバーが各話のメインキャストを務め、人生でもっとも尊いキスシーンを通して人生の岐路と人間模様を紡ぐ。

登場するハンサムたちの中で、このほど出演が解禁されたのは小関裕太（３０）。小関が演じる役柄やその他のキャストは現段階で未発表だが「これから撮影を迎えますが、久しぶりにお芝居を交えるメンバーがたくさんいるので、みんなとの時間を味わえたらと思います。毎話、どのような物語が紡がれていくのか楽しみにしていてください」と意気込んだ。

また主題歌は、２０周年を迎えるチーム・ハンサム！の新曲「Ｈｅｒｅ Ｔｏｄａｙ」に決定。年末に開催される「Ａｍｕｓｅ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＵＬＴＲＡ ＨＡＮＤＳＯＭＥ ＬＩＶＥ ２０２５“ＺＥＲＯ”」（１２月２７、２８日・パシフィコ横浜国立大ホール）への出演メンバー２２人全員が歌唱する一曲で、まさに“ハンサムパラダイス”なドラマとなりそうだ。