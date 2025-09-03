日本テレビ系刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で、物語の舞台となった七曲署の警部補「山さん」役で知られた俳優の露口茂（つゆぐち・しげる、本名同じ）さんが４月２８日、老衰のため都内の自宅で死去していたことが２日、分かった。９３歳だった。

「露口茂」は、いかつい顔つきなので近寄りがたい雰囲気が漂う。そのイメージで見るため、発するセリフの一言一句に引き込まれてしまう。忘れられない作品に名匠・今村昌平監督「ええじゃないか」（１９８１年）を挙げる。金蔵という新興の武器商人役だったが“山さん”とは別人のキャラクターで驚かされた。

金蔵は見せ物小屋を仕切り、背中に入れ墨をしたヤクザな面も。一方で賄賂を渡して幕府にも通じるなど実に多面的。そんな男を巧みに演じた。三木のり平さんとの風呂場でのシーン、桃井かおりとの哀愁漂う濡（ぬ）れ場。剛柔を変化自在にこなし、「芸域の広さ」で圧倒した。

露口さんはこれで終わらない。“ええじゃないか”は幕末の民衆運動。この動きを制する中、幕府軍の銃に蜂の巣のように撃たれて壮絶に逝く。武器商人にとって何という皮肉。出演シーンの最後まで役を超越し、役者としての存在の大きさを見せつけた。（内野 小百美）

◆露口 茂（つゆぐち・しげる）１９３２年４月８日、東京都生まれ。愛媛大２年で中退。上京して俳優座養成所入り。５７年ＮＨＫ「東京の虹」で映像デビュー。今村昌平監督の「赤い殺意」で評価を集めた。主な出演作はＮＨＫ大河「風と雲と虹と」、ＮＨＫ「阿修羅のごとく パート２」、映画「ええじゃないか」など。