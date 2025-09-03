2025年10月8日（水）からスタートする日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送）は、「ESCAPE それは誘拐のはずだった」に決定！

桜田ひよりと佐野勇斗がW主演！共に民放キー局GP帯ドラマ初主演。常に演技力が高く評価され今や映画・ドラマに欠かせない、まさに“旬の二人”が今作で本格初共演。完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇” に挑む。

大企業の社長令嬢が、前科モノの青年に誘拐された‼ 犯人と人質の関係のはずが、なぜか手を組み、日本中が注目する逃亡劇へとエスカレートしていく。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか⁉ 心震わすノンストップヒューマンサスペンス！

■完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”が誕生！

大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（やがみ・ゆい：桜田ひより）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（はやしだ・だいすけ：佐野勇斗）は呆然と立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”…二人の奇妙な逃避行が始まる。

張り巡らされる包囲網、そして瞬時に入れ替わる敵と味方。彼女はなぜ逃げることを選んだのか？はたして何から逃げようとしているのか？実は彼女には、ある隠された”秘密”があった…。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、誘拐事件をキッカケに、二人の数奇な運命が動き出す。現実を変えようとあらがう未完成な二人がたどり着く結末とは!? 完全オリジナル脚本による予測不能な逃亡劇が誕生！心震わす、スリリングでノンストップな展開で贈るヒューマンサスペンス。

今日9月3日（水）よる10時〜11時放送の日本テレビ系水曜ドラマ「ちはやふるーめぐりー」の中で、「ESCAPE それは誘拐のはずだった」のPR映像を公開！そしてよる11時には、第一弾PRの30秒Ver.をYouTube「日テレドラマ公式チャンネル」でも解禁予定！

主演の若手実力派俳優・桜田は、子役時代から抜群の演技力で話題を集め、表現力の豊かさに裏打ちされた繊細な芝居には定評がある。ティーン世代のみならず幅広い層に支持され、2024年には映画「交換ウソ日記」で第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。今年に入ってからは「相続探偵」（1〜3月／日本テレビ系）でヒロイン役を演じ、映画「大きな玉ねぎの下で」（2月公開）、映画「この夏の星を見る」（7月公開）と立て続けに主演作が公開。さらに来年公開の主演映画「モブ子の恋」もすでに決定している。

本作で桜田が演じるのは、日本有数の企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（20）。幼い頃から八神家の後継者として大切に育てられてきた。本人は非常に真面目な性格で、社会福祉や貧困問題に関心を持つ。しかし、“ある秘密”を持つことから、人と触れ合うことに抵抗を持ち続けてきた。その“秘密”とは八神家に代々受け継がれてきたものだった…。そして20歳のバースデーパーティーが盛大に行われる最中、身代金目的で誘拐されてしまう。しかし、誘拐犯の大介に一緒に逃げてほしいと懇願する。彼女の目的とは？

同じく主演を務める佐野は、人気ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーで、俳優としても活躍中。コミカルな役からオタク役まで幅広い役柄を演じ、常に視聴者の心をつかんできた。ORICON NEWSが発表した「2025年上半期ブレイク俳優ランキング」にも選ばれ、最近ではNHK連続テレビ小説「おむすび」（2024年9月〜2025年3月）や「ひとりでしにたい」（6月〜８月／NHK総合）、「ちはやふるーめぐりー」(7月〜／日本テレビ系)、劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（8月公開）と出演作が目白押し。M!LKの楽曲「イイじゃん」が大バズりした本年、満を持してのGP帯連続ドラマ初主演を迎える。

佐野が演じるのは、誘拐犯グループの一人、林田大介（24）。攻撃的な言動や装いをしながらも、素朴でうそがつけない正直な性格。貧しい環境で育ち特殊詐欺に関与してしまった過去を持つ。しかし結以と共に過ごすことで、今までの人生で出会ったことのない価値観を知るようになり、次第にその心には変化が…。そして同様に、大介の無邪気で何気ない行動が、結以に影響を与えるようにもなる。

思わぬ形で逃亡を始めることになった二人だが、生まれ育った環境も価値観も正反対で衝突だらけ。だが、次第にお互いの欠けた部分を補い合う関係になっていく…!? この秋、二人が織りなすヒューマンサスペンスから目が離せない！

そしてこの二人を取り巻く、敵か？味方か？わからない…「執拗に」二人を追うキャスト陣も近日発表予定！

今作の演出を手掛けるのは、日本テレビ系「3年A組ｰ今から皆さんは、人質ですｰ」（2019年1〜3月）、「あなたの番です」（2019年4〜9月）、「真犯人フラグ」（2021年10月〜2022年3月）と、常に画期的な演出手法で視聴者を魅了してきた小室直子。今年4〜6月放送の日本テレビ系水曜ドラマ「恋は闇」での、スリリングかつ緊張感あふれる演出が記憶に新しい。今回はどのような演出で物語を描くのか？早くも楽しみだ。

脚本は、日本テレビ系「放課後カルテ」（2024年10〜12月）、「テレビ報道記者〜ニュースをつないだ女たち〜」（2024年3月）、「花咲舞が黙ってない」（2024年4〜6月）のひかわかよ。繊細なヒューマンドラマを数多く手がけ、社会問題や人間の心理描写を深く掘り下げた多彩な人間ドラマを描くことに定評がある。プロデューサーはひかわと「放課後カルテ」でタッグを組んだ秋元孝之が務める。

■プロデューサー・秋元孝之 コメント

数年前に別のドラマで桜田さんにお会いした時、その圧倒的な演技力に衝撃を受け、いつかガッツリご一緒したいと考えていました。

「砂の塔」というドラマを見た時、佐野さんの圧倒的な存在感に衝撃を受け、いつかガッツリご一緒したいと考えていました。

この度、そんな桜田さんと佐野さんとご一緒できることになりました。

しかも、お二人とも地上波GP帯初主演となります。このタイミングでお二人同時にご一緒できるなんて、こんなに嬉しい事はありません。

先日の本読みで、お二人が演じる“ハチとリンダ”と会いました。

脚本から飛び出してきたような息ピッタリのお芝居に、桜田さんと佐野さんで本当に良かった！と確信しました。嬉しくて少し泣きそうでした。

皆さん是非、桜田さんと佐野さん演じる“ハチとリンダ”に会って下さい。

最高の二人です！

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

2025年10月8日スタート 毎週水曜よる10時〜11時

【脚本】ひかわかよ

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

