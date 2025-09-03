◆パ・リーグ ソフトバンク２―１オリックス（２日・みずほペイペイドーム）

百戦錬磨のベテランが力を発揮した。ホークス一筋１８年目の中村と１６年目の今宮が、本拠地のお立ち台に並んだ。７回１死三塁、代打・中村が同点の左前打を放つと、８回２死三塁で今宮が決勝の左前打で続いた。「内容とかどうでもいい。結果的にヒットとなって勝てたらいい」と、今宮は気持ちの一打を振り返った。

今宮は２７日の楽天戦（秋田）で送りバントを決め、プロ野球史上初の４００犠打＆１００本塁打を達成した。つなぎ役として常勝チームを支えてきた３４歳だが、小久保監督の前日（１日）の手帳には宮城との相性の良さも考慮して「４番・今宮」構想が書き込まれていた。「本人と話して、変なプレッシャーをかけない方がいいとなった」と、３シーズンぶり５番起用に落ち着いたが、期待通りの働きだった。

負ければ３連敗の重苦しい接戦を１点差で競り勝ち、２位・日本ハムとの１ゲーム差をキープ。「勝負の９月に入って逆に彼らワクワクしているんじゃないですかね」と指揮官。頼りになる存在だ。（島尾 浩一郎）