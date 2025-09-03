¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¿ÉÊú¤Î»þ¤ÏÂ³¤¯¡ÄµÕÅ¾Éé¤±¤Çµ´Ìç¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à11Ï¢ÇÔ¡¡´ßÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¤Þ¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1-2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î2Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤âµ´ÌçÂÇÇË¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡Ö3¡×¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇºòÇ¯7·î26Æü¤«¤é1Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤ÇÂ³¤¯Ï¢ÇÔ¤Ï¡Ö11¡×¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡³ê¤ê½Ð¤·¤ÏºÇ¹â¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¹²¬¤¬º¸Íã¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹¤Ø±¿¤Ö7¹æ¥½¥í¡£¥â¥¤¥Í¥í¤«¤é¤Ï4·î22Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤âÆ±¤¸Å¨ÃÏ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤ØÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÆñÅ¨º¸ÏÓ¤ÎÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò29¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç»ß¤á¤ë°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹¶·â¿Ø¤Ï4²ó¤ÎÌµ»àËþÎÝ¤ÇÄÀÌÛ¤¹¤ë¤È¡¢1¡½1¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ú¥ë¥É¥â¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£9²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÆ±ÅÀµ¡¤ÏÂåÂÇ¡¦À¾Ìî¤ÎÃæ·ø±¦¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¼þÅì¤ÎÈþµ»¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë¹ø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤«¤éÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¿»³²¼¤ÈÁ¾Ã«¤¬¹çÎ®¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤»¤º2»î¹çÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£ÌÀÆü¤Þ¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×¡£Ìò¼Ô¤¬¤½¤í¤¦¤Þ¤Ç¿ÉÊú¤Î»þ¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£¡¡¡ÊÀÐÄÍ¡¡Å°¡Ë
¡¡¢§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µÜ¾ë¡Ê6²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤â7²óÃæÂ¼¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó6¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¡ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ï¼ºÅê¤Ë¶á¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£