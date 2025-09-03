◇セ・リーグ 広島5-8DeNA（2025年9月2日 マツダスタジアム）

広島は2日、3位・DeNAとの直接対決に敗れて3連敗となり、2ゲーム差に後退した。敗戦の中、ドラフト1位・佐々木泰内野手（22）が8回に意地の2点二塁打を放てば、2回に代打起用された前川誠太内野手（22）も反撃の中前適時打でアピール。勝負の9月に入り、若手の奮闘が逆転でのクライマックスシリーズ（CS）進出への力となる。

勝負の9月を迎えたからこそ、敗戦にも意味を見いだす必要がある。チーム勝ち頭の床田がまさかの2回7失点KOで3連敗を喫する中、若ゴイがバットで存在感を示した。

ドラフト1位・佐々木にとっては意地の一本だった。3―8の8回2死二、三塁、2番手・坂本の初球146キロ内角速球を強振した打球は左翼フェンスを直撃する2点二塁打。前3打席は全て得点圏に走者置いて凡退しており、最後の最後で快音を発した。

「シンプルに直球を狙っていた。あれがホームランになるようにやっていきたい。チャンスをもらってますけど、チームの勝利に貢献したい思いが一番強いので、そこを目標にしてやっていきたい」

プロ初打点を記録した8月22日以来の適時打で、長打は5月28日巨人戦で記録した三塁打以来、3本目。スタンドインまでもう一押し足りず、悔しそうな表情を浮かべたが「今やっていることを続けて結果につなげていきたい」と前を向いた。

8月12日に再昇格。21日のDeNA戦から7戦連続安打とコンスタントに結果を残しながら31日ヤクルト戦は昇格後、初のベンチスタートとなった。同日の練習で新井監督から直接指導を受け「ボールをつぶしにいけていない打席があったと言われた」と話すように持ち味の長打力を発揮できないことが要因。指揮官の助言をもとに修正に取り組み、一つの結果を出した。「今日は（助言を）生かせたと思う」。新井監督からも「完璧に捉えた当たりだったので、いいタイムリーヒットだった」と称えられた。

佐々木に負けじと7月に支配下登録された前川も結果を残した。0―7の2回、1点を返し、なおも2死二塁から代打出場しケイの初球154キロを中前適時打。出場2試合連続安打で、8月24日の中日戦以来出場4試合ぶりの打点も記録した。

「真っすぐが速い投手。甘い球は全部いったろうと思っていた。打席の中で迷いがなかったのは良かった」

先の中日戦を最後に先発出場はないが、代打成績はこの日を含め9打数4安打で得点圏の打席では打率10割と勝負強さが光る。

逆転でのCS進出へ正念場は続く。再進撃へ、若い力でチームに活気を与えていく。（長谷川 凡記）