£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¡öÊÆÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê8·î¡¦³ÎÊó¡Ë22:45
·ë²Ì¡¡53.0
Í½ÁÛ¡¡53.3¡¡Á°²ó¡¡53.3
¡öISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë23:00
·ë²Ì¡¡48.7
Í½ÁÛ¡¡49.0¡¡Á°²ó¡¡48.0
¡öÊÆ·úÀß»Ù½Ð¡Ê7·î¡Ë23:00
·ë²Ì¡¡-0.1¡ó
Í½ÁÛ¡¡-0.1¡ó¡¡Á°²ó¡¡-0.4¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¸¥§¥Ë¥ó¥°¥¹»á¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶âÍËÆü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î´ØÀÇ¤ËÉÔÍø¤ÊºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Î²¼Íî¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¡£¤³¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬À¸¤ó¤ÀÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î£Ì£ÁÇÉÊ¼¡¢ÊÆÏ¢Ë®ºÛ¤¬°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½£Ê¼¤òÇÉ¸¯¤·¤¿·ï¤ò½ä¤ê¡¢Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ï£²Æü¡¢°ãË¡¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤ò¼¹¹Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÇÉÊ¼¤Ï¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÎË¡¼¹¹Ô¤Ø¤ÎÊÆ·³ÍøÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤¿£±£¸£·£¸Ç¯¤ÎË¡Î§°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¹¤ë½£Â¦¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡öÊÆÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê8·î¡¦³ÎÊó¡Ë22:45
·ë²Ì¡¡53.0
Í½ÁÛ¡¡53.3¡¡Á°²ó¡¡53.3
¡öISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë23:00
·ë²Ì¡¡48.7
Í½ÁÛ¡¡49.0¡¡Á°²ó¡¡48.0
¡öÊÆ·úÀß»Ù½Ð¡Ê7·î¡Ë23:00
·ë²Ì¡¡-0.1¡ó
Í½ÁÛ¡¡-0.1¡ó¡¡Á°²ó¡¡-0.4¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¸¥§¥Ë¥ó¥°¥¹»á¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶âÍËÆü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î´ØÀÇ¤ËÉÔÍø¤ÊºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Î²¼Íî¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¡£¤³¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬À¸¤ó¤ÀÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î£Ì£ÁÇÉÊ¼¡¢ÊÆÏ¢Ë®ºÛ¤¬°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½£Ê¼¤òÇÉ¸¯¤·¤¿·ï¤ò½ä¤ê¡¢Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ï£²Æü¡¢°ãË¡¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤ò¼¹¹Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÇÉÊ¼¤Ï¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÎË¡¼¹¹Ô¤Ø¤ÎÊÆ·³ÍøÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤¿£±£¸£·£¸Ç¯¤ÎË¡Î§°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¹¤ë½£Â¦¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤¿¡£