ABCテレビでは、2025年10月クール・ドラマL枠にて、完全オリジナルストーリーで送る『君としたキスはいつまでも』の放送が決定！ アミューズ所属の俳優たちが、ジャンルを超えてドラマ、映画、舞台など多彩な活躍を魅せるチーム・ハンサム！ 恒例ファン感謝祭『SUPER HANDSOME LIVE』（通称・ハンサムライブ）が今年20周年を迎える彼らと、ABCテレビがタッグを組み、珠玉のオムニバス・ラブストーリーを紡ぐ！

ドラマの舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に、卒業生や小学校に所縁のある人々を招待したプレオープンが行われる中、登場人物たちはそれぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集う。

ある客は、恋人と初めてのお泊りに…。

ある客は、亡き妻との思い出を辿るために…。

またある客は、疎遠になった幼馴染で集まるために…。

湖畔のホテルを舞台に、かつて子どもだった大人たちが思い出の場所に集い、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごしていく。人と人とが向き合った先にある“君としたキス”は、どんなキスなのか……。

人生でもっとも尊いキスシーンを通して、人生の岐路と人間模様が、丁寧に紡がれる。 メインキャストは、2025年12月27日（土）、28日（日）に『Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”』開催が決定しているチーム・ハンサム！のメンバー。ドラマ出演が決定した小関裕太を起用し、『君としたキスはいつまでも』（＝“君キス”）のティザービジュアルも解禁！ 君キスで演じる小関の役柄、また他キャスト＆役柄は後日解禁される。

©ABCテレビ

主題歌は、年末のハンサムライブに出演する、チーム・ハンサム！22名全員で歌唱する新曲に決定。

題名は、『Here Today』。

かつて子どもだった大人たちが、大切な人や自分自身と向き合っていく中で、さまざまな愛の形を紡ぐ本作。人生で最も尊いキスを美しく、切なく、ほろ苦く描く本作を、チーム・ハンサム！による主題歌が彩る。

■小関裕太 コメント

ことし20周年を迎えるチーム・ハンサム！メンバーが出演する、ドラマの制作が決定しました。

これから撮影を迎えますが、久しぶりにお芝居を交えるメンバーが沢山いるので、みんなとの時間を味わえたらと思います。

毎話、どのような物語が紡がれていくのか楽しみにしていてください。

【番組情報】

『君としたキスはいつまでも』

ABCテレビ（関西） 10月19日（日）スタート 毎週日曜深夜0時10分

テレビ朝日（関東） 10月18日（土）スタート 毎週土曜深夜2時30分

★ABCテレビでの放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信

◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/kimikiss