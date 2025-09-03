Snow Man目黒蓮、日曜劇場初出演で物語の鍵握る重要な役に ドラマ本編で詳細解禁【ザ・ロイヤルファミリー】
【モデルプレス＝2025/09/03】Snow Manの目黒蓮が、俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜／10月スタート）に出演することが決定した。
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
2025年にデビュー5周年を迎え、多くのファンを魅了するトップアイドル・Snow Manで活躍する目黒。アイドルとしてだけでなく、その高い演技力で繊細なキャラクターから底抜けに明るいキャラクターまで幅広い役を演じ、役者としても躍進を続けている。
TBSドラマへの出演は、金曜ドラマ「トリリオンゲーム」（2023年）以来約2年ぶりで、日曜劇場への出演は本作が初となる。また、演出を務める塚原あゆ子氏とは、映画「わたしの幸せな結婚」（2023年）以来2度目のタッグとなる。
そんな目黒が本作で演じるのは、物語の鍵を握る重要な役どころ。その詳細は一切明かさず、ドラマ本編で解禁となる。今作への出演発表と共に目黒が演じる役のビジュアルが公開されたが、アイドルとしての姿やこれまで出演した作品で演じてきた役では見たことのないビジュアルで謎が深まる。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じるほか、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった豪華キャストが出演する。（modelpress編集部）
初めて日曜劇場に出演できることや演出の塚原さんとまたご一緒できるということも、とても嬉しいです。そして、本当に豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるということもすごく幸せなことだなと思いますし、以前お仕事でご一緒したことがあるスタッフの方々もたくさんいるので、心強いチームの中で撮影できることが今からとても楽しみです。僕はそこまで競馬というものを経験してきていないのですが、そんな僕でも脚本を通してすごく興味が湧きましたし、次の展開がとても気になるストーリーだなと思いました。僕が演じるのはとても重要な役どころで、もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません（笑）。「ザ・ロイヤルファミリー」は人間と競走馬の20年にわたる熱き壮大な物語になっています。皆さんの1週間の楽しみになるようなドラマが作れるように僕も一生懸命頑張るので、ぜひみなさんご覧ください。
妻夫木聡さん、佐藤浩市さんと共に、この物語の大きな鍵を握る役どころを目黒蓮さんに演じて頂きます。目黒さんとは映画「わたしの幸せな結婚」、TBS金曜ドラマ・劇場版「トリリオンゲーム」でご一緒し、とても難しいキャラクターを見事に演じて頂きました。今回もとても重要な役柄ですが、目黒さんの繊細なお芝居でこの作品をさらに素敵なものにしていただけると確信しています。目黒さんはじめ、豪華な出演者の皆さんが紡いでいく感動のストーリーにご期待ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
◆目黒蓮、日曜劇場初出演決定
2025年にデビュー5周年を迎え、多くのファンを魅了するトップアイドル・Snow Manで活躍する目黒。アイドルとしてだけでなく、その高い演技力で繊細なキャラクターから底抜けに明るいキャラクターまで幅広い役を演じ、役者としても躍進を続けている。
そんな目黒が本作で演じるのは、物語の鍵を握る重要な役どころ。その詳細は一切明かさず、ドラマ本編で解禁となる。今作への出演発表と共に目黒が演じる役のビジュアルが公開されたが、アイドルとしての姿やこれまで出演した作品で演じてきた役では見たことのないビジュアルで謎が深まる。
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じるほか、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった豪華キャストが出演する。（modelpress編集部）
◆目黒蓮コメント
初めて日曜劇場に出演できることや演出の塚原さんとまたご一緒できるということも、とても嬉しいです。そして、本当に豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるということもすごく幸せなことだなと思いますし、以前お仕事でご一緒したことがあるスタッフの方々もたくさんいるので、心強いチームの中で撮影できることが今からとても楽しみです。僕はそこまで競馬というものを経験してきていないのですが、そんな僕でも脚本を通してすごく興味が湧きましたし、次の展開がとても気になるストーリーだなと思いました。僕が演じるのはとても重要な役どころで、もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません（笑）。「ザ・ロイヤルファミリー」は人間と競走馬の20年にわたる熱き壮大な物語になっています。皆さんの1週間の楽しみになるようなドラマが作れるように僕も一生懸命頑張るので、ぜひみなさんご覧ください。
◆プロデュース：加藤章一氏コメント
妻夫木聡さん、佐藤浩市さんと共に、この物語の大きな鍵を握る役どころを目黒蓮さんに演じて頂きます。目黒さんとは映画「わたしの幸せな結婚」、TBS金曜ドラマ・劇場版「トリリオンゲーム」でご一緒し、とても難しいキャラクターを見事に演じて頂きました。今回もとても重要な役柄ですが、目黒さんの繊細なお芝居でこの作品をさらに素敵なものにしていただけると確信しています。目黒さんはじめ、豪華な出演者の皆さんが紡いでいく感動のストーリーにご期待ください。
【Not Sponsored 記事】