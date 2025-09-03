チーム・ハンサム！×ABCテレビがドラマでタッグ 小関裕太出演決定・主題歌は22人全員歌唱の描き下ろし新曲【君としたキスはいつまでも】
【モデルプレス＝2025/09/03】ABCテレビでは、10月クールのドラマL枠にて、チーム・ハンサム！とタッグを組んだ「君としたキスはいつまでも」（ABCテレビ（関西）：10月19日スタート、毎週日曜深夜0時10分〜／テレビ朝日（関東）：10月18日スタート、毎週土曜深夜2時30分〜）を放送することが決定。併せて、小関裕太の出演が決定した。
【写真】「めおと日和」“ふかふみ”（山本舞香＆小関裕太）予期せぬ再会で感情溢れる
本作は、アミューズ所属の俳優たちがジャンルを超えてドラマ、映画、舞台など多彩な活躍を魅せるチーム・ハンサム！恒例ファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」（通称：ハンサムライブ）が2025年に20周年を迎える彼らと、ABCテレビがタッグを組み、珠玉のオムニバス・ラブストーリーを紡ぐ。
ドラマの舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に、卒業生や小学校に所縁のある人々を招待したプレオープンが行われる中、登場人物たちはそれぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集ってくる。ある客は、恋人と初めてのお泊りに。ある客は、亡き妻との思い出を辿るために。またある客は、疎遠になった幼馴染で集まるために。
湖畔のホテルを舞台に、かつて子どもだった大人たちが思い出の場所に集い、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごしていく。人と人とが向き合った先にある”君としたキス”は、どんなキスなのか。人生でもっとも尊いキスシーンを通して、人生の岐路と人間模様を、丁寧に描く。
メインキャストは、12月27日〜28日に「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」開催が決定しているチーム・ハンサム！のメンバー。ドラマ出演が決定した小関を起用し、本作のティザービジュアルも解禁。小関の役柄、また他キャスト＆役柄は後日解禁される。
主題歌は、年末のハンサムライブに出演する、チーム・ハンサム！22人全員で歌唱する新曲に決定。題名は「Here Today」。かつて子どもだった大人たちが、大切な人や自分自身と向き合っていく中で、さまざまな愛の形を紡ぐ本作。人生で最も尊いキスを美しく、切なく、ほろ苦く描く本作を、チーム・ハンサム！による主題歌が彩る。（modelpress編集部）
ことし20周年を迎えるチーム・ハンサム！メンバーが出演する、ドラマの制作が決定しました。これから撮影を迎えますが、久しぶりにお芝居を交えるメンバーが沢山いるので、みんなとの時間を味わえたらと思います。毎話、どのような物語が紡がれていくのか楽しみにしていてください。
