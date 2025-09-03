◇第96回都市対抗野球 1回戦 西部ガス4-0日立製作所（2025年9月2日 東京D）

2年ぶり出場の西部ガス（福岡市）が、日立製作所（日立市）を4―0で下し、8強入りした第91回大会（2020年）以来の本大会白星を収めた。村田健投手（31）が7回無失点、12奪三振の力投。打線は機動力を絡めて初回に1点を先制し、2―0の5回には新人の古川朋樹内野手（23）が左越えソロを放つなど、小刻みに加点した。

西部ガスが会心の試合運びで5年ぶりの勝利をつかんだ。勝因の1番手は先発した入社10年目のベテラン村田の好投。予選ではわずか1イニングの登板に終わったが、「本戦で先発するために“なにくそ！”と練習してきた。監督から1週間前に先発を言われ“よっしゃ！”と思ってマウンドに上がった」と強打の日立製作所を抑え込んでいく。140キロ中盤の直球に加え、スライダー、シンカーを巧みに操り7回を5安打無失点、毎回の12奪三振の力投を見せた。

就任2年目の松薗史敏監督は「経験のある村田に任せた。いいピッチングをしてくれた」と指揮官としての初白星に満足そうな表情だった。打線も初回に盗塁を絡めて、犠飛で先制。5回には東農大から入社1年目の古川が「考えもしなかった」という左越えソロアーチ。「芯に当たったので一塁へ走りながら“お願いします、入って下さい”と祈りました」と1メートル65の小柄な男は体全体で喜び、ベンチに帰ると全員から手荒な祝福を受けた。

派手さはないが足を絡めコツコツと得点を重ねる。「4番の安永以外は全員走れる」（松薗監督）という機動力も武器。5年前にはベスト8に進出し「8強を超える！」が今季のテーマ。投手陣も力をつけ、台風の目になりそうな雰囲気が漂ってきた。