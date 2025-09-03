◇第96回都市対抗野球第6日・1回戦 JR西日本2-4ENEOS（2025年9月2日 東京D）

2年連続で中国第1代表の座を勝ち取り、4年連続8度目の出場を果たしたJR西日本は、3年連続の初戦敗退を喫した。

先手は取った。初回1死、「2番・一塁」で出場した田村強が、先制ソロ。カウント0―1から143キロの外角直球を振り抜いて右中間へ運んだ。ダイヤモンドを一周し、戻ったベンチでチームメートから手荒い祝福を受けた。試合前には10年連続出場選手の表彰式が開かれ、スタンドから大きな拍手を浴びていた。31歳のベテランの一振りが、チームを鼓舞した。

だが3回に先発右腕の中岡大河が3点を奪われ、逆転を許した。4回から登板した2番手・花村凌が3回無失点と試合を立て直したかに思われたのも、つかの間。7、8回と終盤に突き放され、万事休す。打線も8回に桜井涼のソロ本塁打で1点を返すのがやっとだった。8強入りした22年以来3年ぶりの初戦突破には、手が届かなかった。

田村亮監督は「（左腕・阿部の）対策を練ってきたが、全部その上を行かれた。ENEOSさんの方が全てにおいて力があった」と振り返った。