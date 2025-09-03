桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める連続ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』が、10月8日より日本テレビ系水曜ドラマ枠で放送されることが決定した。

参考：神尾楓珠と桜田ひよりが影響を受けた音楽は？ 俳優業を通じて実感した“言葉の力”

本作は、とある誘拐事件をきっかけに出会った2人を描く、オリジナル脚本によるサスペンスドラマ。

桜田が演じるのは、日本有数の企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以。幼い頃から八神家の後継者として大切に育てられてきた。本人は非常に真面目な性格で、社会福祉や貧困問題に関心を持つ。しかし、“ある秘密”を持つことから、人と触れ合うことに抵抗を持ち続けてきた。その“秘密”とは八神家に代々受け継がれてきたものだった。そして20歳のバースデーパーティーが盛大に行われる最中、身代金目的で誘拐されてしまう。しかし、誘拐犯の大介に、一緒に逃げてほしいと懇願する。いったい彼女の目的とは。 同じく主演を務める佐野が演じるのは、誘拐犯グループの一人、林田大介。攻撃的な言動や装いをしながらも、素朴でうそがつけない正直な性格。貧しい環境で育ち特殊詐欺に関与してしまった過去を持つ。しかし結以と共に過ごすことで、今までの人生で出会ったことのない価値観を知るようになり、次第にその心には変化が。そして同様に、大介の無邪気で何気ない行動が、結以に影響を与えるようにもなる。

桜田と佐野はともに民放キー局GP帯ドラマ初主演となる。

演出を務めるのは、日本テレビで『3年A組 ―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ系）、『あなたの番です』（日本テレビ系）などを手がけてきた小室直子。脚本は『放課後カルテ』（日本テレビ系）、『花咲舞が黙ってない』（日本テレビ系）のひかわかよが担当する。プロデューサーには、ひかわと『放課後カルテ』でタッグを組んだ秋元孝之が名を連ねた。

大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介は呆然と立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”、2人の奇妙な逃避行が始まる。張り巡らされる包囲網、そして瞬時に入れ替わる敵と味方。彼女はなぜ逃げることを選んだのか。はたして何から逃げようとしているのか。実は彼女には、ある隠された”秘密”があった。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、誘拐事件をキッカケに、2人の数奇な運命が動き出す。現実を変えようとあらがう未完成な2人がたどり着く結末とは。

そのほかのキャスト陣も近日発表される予定だ。

また、9月3日放送の水曜ドラマ『ちはやふるーめぐりー』の中で、本作のPR映像が公開される。23時には第1弾PRの30秒Ver.がYouTube「日テレドラマ公式チャンネル」で公開される予定だ。

桜田ひより（主演／八神結以役）コメント出演が決まったときの率直な感想まずはタイトルを目にしたとき、サブタイトルに“誘拐”というワードが含まれていることに衝撃を覚えました。でも、脚本に目を通していくと 2人の関係性や取り巻く人たちの内面の感情にどんどん引き込まれていって。自分自身が八神結以として、この世界の中に入れることが純粋にうれしく感じました。またオリジナル脚本ドラマなので、視聴者の皆さんも、ワクワクドキドキしながら最終話まで楽しみに見ていただけるんじゃないかなと思いました。

台本を読んでみての感想はじめは、“どんな誘拐犯なんだろう、誘拐されるって一体どんな感じなのかな”と読み進めてみたのですが、大介との年があまり離れていないこともあって、2人の掛け合いやエモーショナルなシーンが要所に散りばめられていて。どんなふうにこのシーンが出来上がっていくんだろうという期待感が、とにかく止まらなかったです。

演じる役柄について私が演じる八神結以は文武両道ですごく頭が切れますが、時折見せる無邪気な姿が等身大の女の子だなと感じています。演じる私もワクワクさせられるような、すごく素敵な女性です。お嬢様というあまり自由が利かない生活をしている中で、自分の気持ちより周りの環境に飲み込まれるところもあるのですが、大介と2人で一緒に居るときに、ちょっと垣間見える彼女の本質や気持ちをうまく出していけたらいいなと思います。

佐野の印象以前、お芝居を拝見したときも、グループとしての活動でも陽気でキラキラしているイメージを持っていました。今日お会いして、すごく気さくで頭の回転が早い方だと感じました。拝見した作品でのコメディーの芝居では、見ているこちらがすがすがしい気持ちになるくらい、心地よいテンポ感で会話劇を繰り広げられる方だなと思いました。

視聴者へのメッセージ今回の物語は「誘拐」から始まりますが、そこから想像もつかないいろいろな展開が起きていくとともに、魅力あふれる登場人物も次々と登場します。私たちのことも、“この 2人いいな”とか、“この 2人の関係性これからどうなっていくんだろう”って、ぜひ見守っていただければうれしいなと思います。

佐野勇斗（主演／林田大介役）コメント出演が決まったときの率直な感想今まではオタクっぽい役とか内向的な役が多かったので、初めて「誘拐犯」という演じたことが無い役の話が来てうれしかったです。「誘拐から始まる逃亡劇」と聞いて、シリアスなシーンが多いのかなと思っていたのですが、それだけじゃないシーンもたくさんあって。見ている人に“あ、この 2人いいな”と思ってもらえるようになればいいなと思っています。

台本を読んでみての感想2人の青春っぽいシーンがあるのが意外で、印象的でした。僕はいつも撮影前、すごく緊張したりするのですが、今回は本当に撮影が楽しみなんです。大介のような“ちょっと破天荒な役”をやりたかったのかもしれません。 “アドリブとかも自由にやっていいよ”って言ってくださったので、現場でいろいろ試してみて、役を楽しめたらいいなと思っています。

演じる役柄について今回演じる林田大介は、素行が悪い犯罪者ではあるのですが、良くも悪くも“思いきりの良さ”がある人物だと思います。普通の人がストップをかけるところを突っ切れる姿には少し色っぽさも感じます。その反面、素直すぎて思ったことを正直に言ってしまったり、バカな一面もありますが、根はすごく人を思う気持ちがある男だと思います。

桜田の印象桜田さんはずっと前から“いろいろな作品に出続けている”という印象があったので、年齢を聞いて驚きました。僕よりだいぶ年下なのですがしっかりしていると思いました。難しい役やセリフもリアルに落とし込んで芝居されている……すごく“巧い”という印象があります。一方で、今日の取材中に僕が発言した“暗い”を“cry”と勘違いして「泣いているんですか？」と聞いてきたんです（笑）。 天然で面白い所がある方で、すでに翻弄されています（笑）。

視聴者へのメッセージ『ESCAPE』というタイトル通り、僕らは“逃げて追われて”という立場ですが、2人の関係の変化やそれぞれの成長は、きっと楽しんでいただけると思います。そして僕はこのドラマに“誰もが幸せになっていいんだよ”というメッセージが込められていると思います。いろいろな世代の方々に見ていただき、このメッセージを届けられたらいいなと思っています。

秋元孝之（プロデューサー） コメント数年前に別のドラマで桜田さんにお会いしたとき、その圧倒的な演技力に衝撃を受け、いつかガッツリご一緒したいと考えていました。『砂の塔』というドラマを見たとき、佐野さんの圧倒的な存在感に衝撃を受け、いつかガッツリご一緒したいと考えていました。この度、そんな桜田さんと佐野さんとご一緒できることになりました。しかも、お2人とも地上波G P帯初主演となります。このタイミングでお2人同時にご一緒できるなんて、こんなに嬉しい事はありません。先日の本読みで、お2人が演じる“ハチとリンダ”と会いました。脚本から飛び出してきたような息ピッタリのお芝居に、桜田さんと佐野さんで本当に良かった！ と確信しました。嬉しくて少し泣きそうでした。皆さんぜひ、桜田さんと佐野さん演じる“ハチとリンダ”に会ってください。最高の2人です！（文＝リアルサウンド編集部）