◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（2025年9月14日 IGアリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が2日、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフとの王座統一戦に向け、横浜市内の所属ジムで練習を公開した。元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（33＝フィリピン）や東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（30＝帝拳）ら世界レベルの5選手とのスパーリングで充実の調整。「キャリア最大の敵」と警戒する元統一王者を、「過去イチ」の仕上がりで迎え撃つ。

約100人の報道陣が詰めかけた中、井上が笑顔で切り出した。「毎度言っているが、過去イチ（の仕上がり）。聞き飽きたかもしれないが、今回は凄くいい内容でトレーニングを積めた」。にやりと笑うとシャドーとミット打ちを披露し、軽快に動いた。

確かな充実感が残っていた。7月下旬から約1カ月、元統一王者タパレスとのスパーを実施。23年4月、アフマダリエフに唯一の黒星をつけたくせ者を“仮想アフマダリエフ”に見立て、警戒する「フィジカル面とパワー」を対策した。「今回は強引なボクシングをする気はない。いくら頑丈な選手でも効く時は効く」。KOは狙わずに、ダメージを蓄積させていく展開を思い描く。

先月上旬には帝拳ジムへ、プロ初の出稽古も敢行。これまでは海外から練習相手を招聘（しょうへい）してきたが、今回はスタイルを熟知する日本・アジア王者らと手合わせ。「それぞれに突出しているところがある。今までのスパーとは違う」とタイプの異なる精鋭と約120ラウンドの充実の実戦練習で仕上げた。

自身初となる首都圏以外での世界戦で、すでにチケットは完売。前日に「総合力では自分が勝る」と挑発してきたアフマダリエフに対しては「総合力は絶対に負けていない」と“仕返し”も忘れなかった。

当日は来年5月の「東京ドーム決戦」が内定する中谷潤人（M・T）も来場予定で「着々とその日に向けて進んでいるのは感じる」と気を引き締めた。「どんな勝ち方でも必ず勝ちを手にする。勝つことだけを目的として試合を進めていく」。言葉の端々に確かな自信をにじませた。