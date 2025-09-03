妻夫木聡が主演を務める10月期のTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に、Snow Manの目黒蓮が出演することが決定した。

参考：目黒蓮、『silent』から止まらない快進撃 浜辺美波との初共演作は“静”と“動”の演技に期待？

本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。脚本を手がけるのは、『桐島、部活やめるってよ』『ディストラクション・ベイビーズ』などの喜安浩平。演出は、『アンナチュラル』（TBS系）や『最愛』（TBS系）などのテレビドラマのほか、近年は『ラストマイル』や『ファーストキス 1ST KISS』など映画作品の監督も務める塚原あゆ子らが担当する。

主演を務める妻夫木のほか、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠の出演が発表されている。

目黒が演じるのは、物語の鍵を握る重要な役どころ。その詳細は一切明かされず、ドラマ本編で明らかになる。今作への出演発表とともに目黒が演じる役のビジュアルが公開されたが、アイドルとしての姿やこれまで出演した作品で演じてきた役では見たことのないビジュアルとなっている。

2025年にデビュー5周年を迎え、Snow Manの一員として活躍するしつつも、役者としても活動する目黒。TBSドラマへの出演は、金曜ドラマ『トリリオンゲーム』（2023年）以来約2年ぶりで、日曜劇場への出演は本作が初となる。また、演出を務める塚原あゆ子とは、映画『わたしの幸せな結婚』（2023年）以来2度目のタッグとなる。

【コメント】⚫︎目黒蓮初めて日曜劇場に出演できることや演出の塚原さんとまたご一緒できるということも、ともて嬉しいです。そして、本当に豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるということもすごく幸せなことだなと思いますし、以前お仕事でご一緒したことがあるスタッフの方々もたくさんいるので、心強いチームの中で撮影できることが今からとても楽しみです。僕はそこまで競馬というものを経験してきていないのですが、そんな僕でも脚本を通してすごく興味が湧きましたし、次の展開がとても気になるストーリーだなと思いました。僕が演じるのはとても重要な役どころで、もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません（笑）。『ザ・ロイヤルファミリー』は人間と競走馬の20年にわたる熱き壮大な物語になっています。皆さんの1週間の楽しみになるようなドラマが作れるように僕も一生懸命頑張るので、ぜひみなさんご覧ください。

⚫︎加藤章一（プロデュース）妻夫木聡さん、佐藤浩市さんと共に、この物語の大きな鍵を握る役どころを目黒蓮さんに演じて頂きます。目黒さんとは映画「わたしの幸せな結婚」、TBS金曜ドラマ・劇場版「トリリオンゲーム」でご一緒し、とても難しいキャラクターを見事に演じて頂きました。今回もとても重要な役柄ですが、目黒さんの繊細なお芝居でこの作品をさらに素敵なものにしていただけると確信しています。目黒さんはじめ、豪華な出演者の皆さんが紡いでいく感動のストーリーにご期待ください。（文＝リアルサウンド編集部）