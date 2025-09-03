メキシコ＆アメリカ戦に挑む日本代表の27人が確定。なぜ辞退したCBの代わりがSBだったのか。遠藤航がDFで起用される可能性も…
現地９月６日にメキシコ代表、同７日にアメリカ代表との国際親善試合を戦う日本代表のメンバー27人がようやく確定した。
当初は25人が選出され、MF鎌田大地とMF佐野航大の追加招集が決定。さらにDF安藤智哉が怪我のため不参加となったため、DF菅原由勢が加わった。
ただ、なぜCBの安藤の代わりがSB／WBの菅原だったのかは疑問が残る。
３バックへの移行で出番が激減したなかでも、菅原は継続して選出されており、サウサンプトンからブレーメンへの移籍がなければ、今回も最初から選ばれていただろう実力者だ。だが、冨安健洋と伊藤洋輝に加え、町田浩樹、高井幸大とCB陣に怪我人が続出するなか、安藤の代替選手は当然CBになると考えていたため、右SBの選出は意外だった。
これで３バックの候補は荒木隼人、板倉滉、渡辺剛、瀬古歩夢、関根大輝の５人になってしまった。中２日の連戦で、板倉のコンディションが万全ではないと考えると手薄感は否めない。
右ウイングバックには、堂安律と伊東純也がいるため、望月ヘンリー海輝や菅原を右CBで使うプランも考えられるが、それであれば、CBを招集した方が良かったではないかと意見もあるだろう。４バックを試すにしても、本職の左SBは長友佑都しかいない。
田中碧と守田英正が怪我で不在のボランチもやや不安な面があるが、ともに成長が著しい佐野海舟と藤田譲瑠チマを組ませて、状況に応じて遠藤航が一列下がって最終ラインに入るケースもあるかもしれない。
いずれにしても、菅原を選んだのは意図があるはずで、今後の起用法に注目したい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
