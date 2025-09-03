「韓国サッカー史上最大級の事件が…」韓国代表の司令塔、プレミア移籍が破談で母国メディアは茫然「21人目は失敗」
移籍市場最終日には、毎年のようにドラマがある。土壇場での移籍が成立しないケースも少なくない。
フェイエノールトに所属する韓国代表の司令塔、ファン・インボムはプレミアリーグのフルアム行きが取り沙汰されていた。だが、後釜を見つける時間がないクラブがオファーを拒否したため、ステップアップ移籍は実現しなかった。
韓国メディア『SPOTV NEWS』は「『韓国サッカー史上最大級の事件』が突然の幕切れ。韓国人プレミアリーガーの21人目は失敗した」と報じている。
「ファン・インボムはプレミアリーグのフルアムに移籍すると噂されており、プレミアリーグで21人目の韓国人選手となる可能性があった。移籍市場が終盤に差し掛かるなか、フルアムはファン・インボムの獲得を急いだ。しかし、フェイエノールトの反対により、この動きは阻止された」
裏を返せば、フェイエノールトが絶対に手放せない選手だったということだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本代表の層の厚さは桁違いだ」韓国を沈めたE-１の得点王が落選…森保ジャパンの“凄まじい陣容”に韓メディアが衝撃！「彼でさえ入れないのか」
フェイエノールトに所属する韓国代表の司令塔、ファン・インボムはプレミアリーグのフルアム行きが取り沙汰されていた。だが、後釜を見つける時間がないクラブがオファーを拒否したため、ステップアップ移籍は実現しなかった。
韓国メディア『SPOTV NEWS』は「『韓国サッカー史上最大級の事件』が突然の幕切れ。韓国人プレミアリーガーの21人目は失敗した」と報じている。
「ファン・インボムはプレミアリーグのフルアムに移籍すると噂されており、プレミアリーグで21人目の韓国人選手となる可能性があった。移籍市場が終盤に差し掛かるなか、フルアムはファン・インボムの獲得を急いだ。しかし、フェイエノールトの反対により、この動きは阻止された」
裏を返せば、フェイエノールトが絶対に手放せない選手だったということだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本代表の層の厚さは桁違いだ」韓国を沈めたE-１の得点王が落選…森保ジャパンの“凄まじい陣容”に韓メディアが衝撃！「彼でさえ入れないのか」