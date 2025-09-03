◇10月期のTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」

Snow Manの目黒蓮（28）が10月期のTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜後9・00）で同枠に初出演する。「初めて日曜劇場に出演できること、とてもうれしいです」と喜んでいる。

22年放送のフジテレビドラマ「silent」では、心の機微を手話を用いながら表す演技が視聴者の心に響き、作品は社会現象になった。その後TBS「トリリオンゲーム」やフジテレビ月9ドラマ「海のはじまり」で主演するなど活躍し、俳優としての地位を確固たるものに。満を持して日曜劇場に進出することになった。

「ザ…」は妻夫木聡（44）の主演作。早見和真氏の同名小説が原作で、競馬の世界を舞台にした20年にわたる物語だ。目黒は「そこまで競馬というものを経験してきていない」と言うが「そんな僕でも脚本を通して凄く興味が湧きましたし次の展開がとても気になる」と早くも作品を楽しむ一員となっている。

目黒が演じるのは主人公と、主人公の人生に大きな影響を与える馬主（佐藤浩市）と並んで物語の大きな鍵を握る重要な役どころ。公開された写真では、重めの前髪に丸眼鏡をかけた姿で、これまでにない一面を見せている。ただそれ以上の情報は明かされていない。制作陣は「目黒さんの繊細なお芝居で、この作品をさらに素敵なものにしていただけると確信しています」と期待を寄せた。

目黒も「演じるのはとても重要な役どころ」としつつ「もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません」といたずらっぽく語る。“謎の男”は放送開始に向けて「皆さんの1週間の楽しみになるようなドラマが作れるように一生懸命頑張ります」と意気込んだ。 （糸賀 日向子）