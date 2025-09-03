小関裕太らチーム・ハンサム！のメンバーがメインキャストとして出演する10月期のドラマL『君としたキスはいつまでも』が、10月18日よりテレビ朝日にて、10月19日よりABCテレビにて放送されることが決定した。

参考：『めおと日和』視聴者を沼らせた深見の魅力 小関裕太が体現する“ギャップ”がたまらない

アミューズ所属の俳優たちがジャンルを超えてドラマ、映画、舞台など多彩な活躍を魅せるチーム・ハンサム！。本作は、恒例ファン感謝祭『SUPER HANDSOME LIVE』（通称・ハンサムライブ）が2025年に20周年を迎える彼らと、ABCテレビによるオムニバスラブストーリーだ。

ドラマの舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に、卒業生や小学校に所縁のある人々を招待したプレオープンが行われる中、登場人物たちはそれぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集ってくる。ある客は、恋人と初めてのお泊りに。ある客は、亡き妻との思い出を辿るために。またある客は、疎遠になった幼なじみで集まるために……。かつて子どもだった大人たちが思い出の場所に集い、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごしていく。人と人とが向き合った先にある、“君としたキス”は、どんなキスなのか。

12月27日、28日に『Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”』の開催が決定しているチーム・ハンサム！のメンバーがメインキャストとして出演。ドラマ出演が決定した小関を起用したティザービジュアルも公開された。小関の役柄、またそのほかのキャストと役柄は後日発表される。

主題歌は、年末のハンサムライブに出演するチーム・ハンサム！書き下ろしの新曲「Here Today」に決定。楽曲は、チーム・ハンサム！の22名全員で歌唱する。

【小関裕太 コメント】ことし20周年を迎えるチーム・ハンサム！メンバーが出演する、ドラマの制作が決定しました。これから撮影を迎えますが、久しぶりにお芝居を交えるメンバーが沢山いるので、みんなとの時間を味わえたらと思います。毎話、どのような物語が紡がれていくのか楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）