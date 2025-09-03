スペイン強豪からの高額オファー拒否で25歳日本代表の移籍は完全に消滅したのか。仏大手紙が報じた名門加入へのわずかな可能性「９月12日まで獲得できる」
移籍騒動が泥沼化しているスタッド・ドゥ・ランスの中村敬斗は、このまま残留となるのか。
クラブがフランス２部に降格したことで、移籍を志願していると見られている日本代表MFは、「体調不良」を理由に日本ツアーに参加せず、いまだチームに合流していない。
フランスの大手紙『レキップ』によれば、フランスの移籍市場最終日となる９月１日、今シーズンのチャンピオンズリーグにも出場するスペインの強豪ビジャレアルからボーナス込みで1800万ユーロ（約30億円）という高額オファーがあったものの、S・ランスは拒否したという。
これで、移籍の可能性は完全に立たれたのか。同紙はこう伝えている。
「市場で高い評価を得ている日本人選手、中村は今シーズンもランスに残留するはずだ。ただし、1500万ユーロのオファーを提示した同じく獲得候補のベシクタシュが、再び猛追しない限りは。ベシクタシュはヨーロッパの大会に出場していないため、ヨーロッパの出場チームのように９月３日にUEFAに最終リストを提出する必要がなく、トルコ市場が閉まる９月12日まで選手獲得の活動を続けることができる」
まだ市場が開いているトルコの名門ベシクタシュ行きの可能性はわずかに残されている。だが、S・ランスの立場は強硬のため、このまま残留を余儀なくされることになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
