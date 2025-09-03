ÁÏÎ©¤«¤é130¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìµþÃË»Ò¸æ»°²È¡ÖËãÉÛ¡×¤Î¸¶ÅÀ¤È¼¡¤Î²ÝÂê
20Ç¯Á°¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ËãÉÛ¤Î³Ø±à¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï²¿¤«¡£ÁÏÎ©¤«¤é130¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¡¢²þ¤á¤ÆÁÏÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹¾¸¶ÁÇÏ»¡Ê¤¨¤Ð¤é¤½¤í¤¯¡Ë¤Î»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ËãÉÛÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢µÈ¸¶µ£Íý»öÄ¹¤¬¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤è¤¦¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¶µ°é¾ðÊó¡¢»£±Æ¡¿Ê¿Ìî¿¸»Ò¡Ë
µÈ¸¶ µ£¡Ê¤è¤·¤Ï¤é¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë
³Ø¹»Ë¡¿ÍËãÉÛ³Ø±àÍý»öÄ¹
1955Ç¯Åìµþ¡¦³÷ÅÄÀ¸¤Þ¤ì¡£ËãÉÛÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£77Ç¯¾ëÆî¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ËÆþ¿¦¡¢´ë²èÉô»þÂå¤Ë¾®¸¶Å´¸ÞÏº¡¦Âè3ÂåÍý»öÄ¹¤«¤é·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢92Ç¯Íý»ö·ó´ë²èÉôÄ¹¡¢2006Ç¯ÉûÍý»öÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢10Ç¯Íý»öÄ¹½¢Ç¤¡¢17Ç¯¸ÜÌä¡Ê20Ç¯¤è¤êÌ¾ÍÀ¸ÜÌä¡Ë¡£ËãÉÛ³Ø±àÍý»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢17Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£24Ç¯ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³ØÉû³ØÄ¹¡¢25Ç¯²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³ØÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Â¾¤Ë¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¾®¸¶ÇòÇß°é±Ñ´ð¶âÍý»öÄ¹¡¢¸¶È¯¥¼¥í¡¦¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¿ä¿ÊÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡¢Ï«Æ¯¼Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥ï¡¼¥«¡¼¥º¥³¡¼¥×¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶ÈÃÄ´Æ»ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤«¤Ê¤¬¤ïÇÀÊ¡Ï¢·È¿ä¿Ê¶¨²ñ²ñÄ¹¡¢Î©ÀµÂç³ØÉ¾µÄ°÷¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÎÏ¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¸¶È¯¥¼¥í¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¤³¤Î¹ñ¤Î¡Ö¸ø¶¦¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¤æ¤¯¡Ù¡Ê²ÖÅÁ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Ö²á´³¾Ä¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤é»Ò¤É¤â¤Ï¿¤Ó¤ë¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
ÁÏÎ©130¼þÇ¯¤«¤éÀè¤ò¹Í¤¨¤ë
¡½¡½ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤Ç¿Þ½ñ´Û¡¢120¼þÇ¯¤ÇÂÎ°é´Û¤ò¿·ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£130¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ï²¿¤ò¡£
µÈ¸¶¡¡º£Ç¯¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¡Ê8·î3Æü¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»Ø´ø¤ÎÎëÌÚÍ¥¿Í¤µ¤ó¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î»³²¼ÍÎÊå¤µ¤ó¤¬OB¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î³Ø±à¤Î²ÝÂê¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈ¸¶¡¡¤Þ¤º¡¢¹»¼Ë¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å´¶Ú3³¬·ú¤Æ¤ÎËÜ¹»¼Ë¡Ê1932Ç¯ÃÛ¡Ë¤Ï¶íÂÎ¤¬¾æÉ×¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤ó¤À»þ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·úÊª¤Ç¤¹¡£¸å¤«¤é·ú¤Æ¤¿Íý²ÊÅï¤ä·Ý½ÑÅï¤Ë¤ÏÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï·úÀßÈñ¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤°¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤ÈºâÌ³¤¬¤Þ¤¿¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î²þÁ±¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶õÄ´¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¥È¥¤¥ì¤Î²þÁõ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡½¡½Â´¶ÈÀ¸¤Ë»Ç¤¦¤È¡¢ÀÎ¤Ï¹»¼Ë¤ÎÃæ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¡¢¶µ¼¼¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¥Í¥º¥ß¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´°÷¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¸ÅÌ¤Î¿ô¤À¤±´ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈ¸¶¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¤¨¡£¾²ÈÄ¤¬¸Å¤¯¤Æ¡¢Êâ¤¯¤È¥Ü¥³¥Ã¤È²»¤¬¤·¤Æ·ê¤¬³«¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï300¿Í¤Ç7¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï5¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢1¥¯¥é¥¹¤Ë55¡Á60¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï6Ç¯´Ö³§¶Ð¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»ñ¶âÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¹»¼Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¼ê¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÈ¸¶¡¡¹»Ìç¤«¤é¤Î¹»Æ»¤ÏÉý6m¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ûÂ¸ÉÔÅ¬³Ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¹»¼Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢À¸ÅÌ¤ÎÈòÆñÏ©¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸øÆ»¤ËÀÜ¤¹¤ë¹»Æ»¤ÎÉý10m¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ÁÏÎ©»þ¤Ï¸øÆ»¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏºâÌ³Åª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀÚ¤êÇä¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹»Æ»¤ò¾ÍèÅª¤Ë³ÈÉý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÎÙ¤Î·úÊª¤òÅê»ñÊª·ï¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½È¿ÂÐÂ¦¤Î·úÊª¤ÏÂç»È´Û¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
µÈ¸¶¡¡30Ç¯¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂÂß¼ýÆþ¤È¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤«¤é¤Ï¡ÖÅÔÆâ¤Î»äÎ©³Ø¹»¤ÇÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ªÁ°¤Î½ê¤À¤±¤À¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¾ÍèÅª¤Ê¹»Æ»¤Î³ÈÉý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«ÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÃ¼¤Î°ìÉôÉßÃÏ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÍý»ö²ñ¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤âÊÖºÑ¤Ë²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡½¡½¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¼ê·ø¤¯¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏÎ©140¼þÇ¯¤Îº¢¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡£
µÈ¸¶¡¡Áá¤±¤ì¤Ð¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤ò»Ï¤á¤Æ15Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤é¼¡¤Î¼ê¤òÂÇ¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ¹»¼Ë¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¶µ°é¤Î¥½¥Õ¥ÈÌÌ¡¢Îã¤¨¤Ð¹ñºÝ¸òÎ®¤äÍý²Ê¡¦·Ý½Ñ¤Î¶¯²½¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
