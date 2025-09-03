参院選惨敗の責任を取るとして、自民党の森山幹事長ら党四役が辞意を表明した。

副大臣や政務官を含む所属議員からは総裁選の前倒しを求める声が強まっている。

それでも石破首相は、物価高対策など様々な政策課題を挙げ、「国民がやってもらいたいと思っていることに全力を尽くす」と述べ、続投の意思を強調した。

党内は混乱を極め、政策論議も停滞しているにもかかわらず、首相は政権を維持できると思っているのか。権力への執着心には、あきれるほかない。

自民が両院議員総会を開き、参院選の総括文書を報告した。

物価高対策の現金給付案が国民に理解されなかったことや、政治とカネの問題への不信が続いた点などを敗因に挙げた。「自民党は左傾化している」との疑念が世論に生まれたとも指摘し、保守票が他党に流出した、と分析した。

主要な政党は既に参院選の総括を終えている。自民が総括に時間を要したのは、首相を含む執行部への批判が下火になることを期待したからではないか。

首相は総会で、自らの進退について「地位に恋々とするものではない」と述べ、「責任から逃れることなく、しかるべき時にきちんとした決断をする」と語った。

だが、出席者が「いつ責任を取るのか」などと問い詰めても、首相は明言しなかった。

総会を終え、党は総裁選前倒しの是非を問うための手続きに入った。総裁選を実施するかどうかが８日に決まる。

自民内では、首相続投を支持する一部の議員と、即時退陣を求める議員の間で溝が深まる一方だ。首相が進退を決しない限り挙党態勢は築けまい。

首相は、報道各社の世論調査で内閣支持率が上昇したことを続投の根拠にしているようだ。読売新聞の８月の調査で、前月比１７ポイント増の３９％となったのは事実だ。

だが、この背景には野党支持層が内閣支持に回ったことがある。例えば立憲民主党の支持層では、内閣を支持すると答えた人が前月の１割台から４割台に増えた。

立民支持層などの中には元々、自民内で長く非主流派だった首相を支持する人が一定数いる。与野党が対決する参院選が終わり、そうした支持者が、再び首相への支持を表明したようだ。

ただ、立民支持層の支持をいくら得たところで、選挙で自民の集票力が高まるわけではない。首相の強気は勘違いも甚だしい。